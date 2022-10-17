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Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области - РИА Новости, 17.10.2022
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Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области
Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области - РИА Новости, 17.10.2022
Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области
Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник по теме переезда жителей Херсонской области в другие... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:25
2022-10-17T17:25
марат хуснуллин
вячеслав володин
херсонская область
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы, сообщил источник в Думе.Ранее в понедельник пресс-служба Госдумы сообщила, что спикер палаты Вячеслав Володин предложил пригласить 18 октября в Думу Хуснуллина и выступить по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы РФ в связи с обстрелами там."Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение и выступит завтра в Госдуме на пленарном заседании", - сообщил источник.
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марат хуснуллин, вячеслав володин, херсонская область , россия, госдума рф, общество
Марат Хуснуллин, Вячеслав Володин, Херсонская область , Россия, Госдума РФ, Общество
17:25 17.10.2022
 
Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области

Хуснуллин выступит во вторник по вопросам переезда жителей Херсонской области

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы, сообщил источник в Думе.
Ранее в понедельник пресс-служба Госдумы сообщила, что спикер палаты Вячеслав Володин предложил пригласить 18 октября в Думу Хуснуллина и выступить по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы РФ в связи с обстрелами там.
"Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение и выступит завтра в Госдуме на пленарном заседании", - сообщил источник.
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту
 
Марат ХуснуллинВячеслав ВолодинХерсонская областьРоссияГосдума РФОбщество
 
 
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