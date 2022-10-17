https://ria.ru/20221017/gosduma-1824664031.html
Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области
Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области - РИА Новости, 17.10.2022
Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области
Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник по теме переезда жителей Херсонской области в другие... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:25
2022-10-17T17:25
2022-10-17T17:25
марат хуснуллин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы, сообщил источник в Думе.Ранее в понедельник пресс-служба Госдумы сообщила, что спикер палаты Вячеслав Володин предложил пригласить 18 октября в Думу Хуснуллина и выступить по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы РФ в связи с обстрелами там."Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение и выступит завтра в Госдуме на пленарном заседании", - сообщил источник.
https://ria.ru/20221014/vosstanovlenie-1824178846.html
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марат хуснуллин, вячеслав володин, херсонская область , россия, госдума рф, общество
Марат Хуснуллин, Вячеслав Володин, Херсонская область , Россия, Госдума РФ, Общество
Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области
Хуснуллин выступит во вторник по вопросам переезда жителей Херсонской области