https://ria.ru/20221017/gosduma-1824664031.html

Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области

Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области - РИА Новости, 17.10.2022

Хуснуллин выступит в ГД по вопросам переезда жителей Херсонской области

Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник по теме переезда жителей Херсонской области в другие... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:25

2022-10-17T17:25

2022-10-17T17:25

марат хуснуллин

вячеслав володин

херсонская область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение выступить на пленарном заседании Госдумы во вторник по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы, сообщил источник в Думе.Ранее в понедельник пресс-служба Госдумы сообщила, что спикер палаты Вячеслав Володин предложил пригласить 18 октября в Думу Хуснуллина и выступить по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы РФ в связи с обстрелами там."Вице-премьер Марат Хуснуллин принял приглашение и выступит завтра в Госдуме на пленарном заседании", - сообщил источник.

https://ria.ru/20221014/vosstanovlenie-1824178846.html

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марат хуснуллин, вячеслав володин, херсонская область , россия, госдума рф, общество