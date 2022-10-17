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В Германии подсчитали ущерб от экономических проблем - РИА Новости, 17.10.2022
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В Германии подсчитали ущерб от экономических проблем
В Германии подсчитали ущерб от экономических проблем - РИА Новости, 17.10.2022
В Германии подсчитали ущерб от экономических проблем
На фоне глобального экономического кризиса практически половина крупнейших немецких компаний была вынуждена сократить производство, что приведет к повальным... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:05
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bmw ag
airbus
ubs
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мюнхен
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. На фоне глобального экономического кризиса практически половина крупнейших немецких компаний была вынуждена сократить производство, что приведет к повальным потерям в экономике в размере 85 млрд долларов ежегодно, сообщает Bloomberg."Высокие цены на энергию и нехватка квалифицированных рабочих, несомненно, представляют собой препятствие для развития немецкой индустрии", - передает издание слова Феликса Хефнера, экономиста UBS Group AG. Эксперт подчеркнул, что страны с лучшей демографической ситуацией сохранят продуктивность в будущем.Обозреватель издания отметил, что поколение "бэйби-бум" постепенно уходит в отставку, а молодежи для заполнения рабочих мест не хватает. Согласно данным немецкого агентства трудоустройства, сокращение рабочей силы оценивается в 360 тысяч кадров в год и достигнет полумиллиона к концу десятилетия."Нехватка квалифицированной рабочей силы &lt;…&gt; лишает крупнейших производителей, от Airbus SE до BMW AG персонала, необходимого для удовлетворения спроса", - пишет издание."В дальнейшей перспективе, ситуация вероятнее всего станет еще хуже", - прокомментировал ситуацию Штефан Зауэр, эксперт рынка труда из Института экономических исследований в Мюнхене.Среди основных элементов, ударяющих по немецкой экономике, эксперты также выделили нехватку молодых квалифицированных кадров, миграционные проблемы и постпандемийные последствия – многие сотрудники сменили место работы после карантина.Bloomberg также отметил, что немецкие власти для борьбы с кризисом на рынке труда рассматривают изменения в миграционном законодательстве, чтобы привлечь больше рабочих за пределами Евросоюза.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824603755.html
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bmw ag, airbus, ubs, германия, мюнхен, москва
BMW AG, Airbus, UBS, Германия, Мюнхен, Москва
18:05 17.10.2022
 
В Германии подсчитали ущерб от экономических проблем

Bloomberg: Германии грозит ущерб в 85 миллиардов долларов из-за экономических проблем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. На фоне глобального экономического кризиса практически половина крупнейших немецких компаний была вынуждена сократить производство, что приведет к повальным потерям в экономике в размере 85 млрд долларов ежегодно, сообщает Bloomberg.
"Высокие цены на энергию и нехватка квалифицированных рабочих, несомненно, представляют собой препятствие для развития немецкой индустрии", - передает издание слова Феликса Хефнера, экономиста UBS Group AG. Эксперт подчеркнул, что страны с лучшей демографической ситуацией сохранят продуктивность в будущем.
Обозреватель издания отметил, что поколение "бэйби-бум" постепенно уходит в отставку, а молодежи для заполнения рабочих мест не хватает. Согласно данным немецкого агентства трудоустройства, сокращение рабочей силы оценивается в 360 тысяч кадров в год и достигнет полумиллиона к концу десятилетия.
"Нехватка квалифицированной рабочей силы <…> лишает крупнейших производителей, от Airbus SE до BMW AG персонала, необходимого для удовлетворения спроса", - пишет издание.
"В дальнейшей перспективе, ситуация вероятнее всего станет еще хуже", - прокомментировал ситуацию Штефан Зауэр, эксперт рынка труда из Института экономических исследований в Мюнхене.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
14:18
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Среди основных элементов, ударяющих по немецкой экономике, эксперты также выделили нехватку молодых квалифицированных кадров, миграционные проблемы и постпандемийные последствия – многие сотрудники сменили место работы после карантина.
Bloomberg также отметил, что немецкие власти для борьбы с кризисом на рынке труда рассматривают изменения в миграционном законодательстве, чтобы привлечь больше рабочих за пределами Евросоюза.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией
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