https://ria.ru/20221017/germaniya-1824684618.html

В Германии подсчитали ущерб от экономических проблем

В Германии подсчитали ущерб от экономических проблем - РИА Новости, 17.10.2022

В Германии подсчитали ущерб от экономических проблем

На фоне глобального экономического кризиса практически половина крупнейших немецких компаний была вынуждена сократить производство, что приведет к повальным... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:05

2022-10-17T18:05

2022-10-17T18:05

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германия

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. На фоне глобального экономического кризиса практически половина крупнейших немецких компаний была вынуждена сократить производство, что приведет к повальным потерям в экономике в размере 85 млрд долларов ежегодно, сообщает Bloomberg."Высокие цены на энергию и нехватка квалифицированных рабочих, несомненно, представляют собой препятствие для развития немецкой индустрии", - передает издание слова Феликса Хефнера, экономиста UBS Group AG. Эксперт подчеркнул, что страны с лучшей демографической ситуацией сохранят продуктивность в будущем.Обозреватель издания отметил, что поколение "бэйби-бум" постепенно уходит в отставку, а молодежи для заполнения рабочих мест не хватает. Согласно данным немецкого агентства трудоустройства, сокращение рабочей силы оценивается в 360 тысяч кадров в год и достигнет полумиллиона к концу десятилетия."Нехватка квалифицированной рабочей силы <…> лишает крупнейших производителей, от Airbus SE до BMW AG персонала, необходимого для удовлетворения спроса", - пишет издание."В дальнейшей перспективе, ситуация вероятнее всего станет еще хуже", - прокомментировал ситуацию Штефан Зауэр, эксперт рынка труда из Института экономических исследований в Мюнхене.Среди основных элементов, ударяющих по немецкой экономике, эксперты также выделили нехватку молодых квалифицированных кадров, миграционные проблемы и постпандемийные последствия – многие сотрудники сменили место работы после карантина.Bloomberg также отметил, что немецкие власти для борьбы с кризисом на рынке труда рассматривают изменения в миграционном законодательстве, чтобы привлечь больше рабочих за пределами Евросоюза.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией

https://ria.ru/20221017/germaniya-1824603755.html

https://ria.ru/20221016/bolnitsy-1824465642.html

германия

мюнхен

москва

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bmw ag, airbus, ubs, германия, мюнхен, москва