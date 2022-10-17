https://ria.ru/20221017/germaniya-1824603755.html
В Чехии назвали шаг Германии, который приблизил конец ЕС
В Чехии назвали шаг Германии, который приблизил конец ЕС - РИА Новости, 17.10.2022
В Чехии назвали шаг Германии, который приблизил конец ЕС
Решение Германии создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро стало одним из наиболее решительных шагов к разделению Евросоюза с момента его основания,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:18
2022-10-17T14:18
2022-10-17T17:18
германия
чехия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Решение Германии создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро стало одним из наиболее решительных шагов к разделению Евросоюза с момента его основания, заявил экономист Ярослав Шульц в интервью Parlamentní listy. "Если немцы в подобной (кризисной. — Прим. ред.) ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их, в принципе, не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран", — говорится в публикации. По словам Шульца, Берлин сигнализировал другим государствам Евросоюза о том, что "Германия превыше всего", то есть стоит на первом месте и что она лишь усилит гегемонию в Европе. "Остальные просто не смогут конкурировать с немцами в большинстве отраслей, потому что не найдут таких же огромных инвестиций", — считает экономист. При этом он полагает, что США не позволят Германии занять ведущую позицию. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это обернулось проблемами прежде всего для самой Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты питания и топливо. На фоне подорожания энергоресурсов, в первую очередь газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы ведущей экономики Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html
https://ria.ru/20221017/evropa-1824566943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, чехия, евросоюз, в мире
Германия, Чехия, Евросоюз, В мире
14:18 17.10.2022 (обновлено: 17:18 17.10.2022)
В Чехии назвали шаг Германии, который приблизил конец ЕС
Экономист Шульц считает, что шаги Германии приближают конец ЕС
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Решение Германии создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро стало одним из наиболее решительных шагов к разделению Евросоюза с момента его основания, заявил
экономист Ярослав Шульц в интервью Parlamentní listy.
"Если немцы в подобной (кризисной. — Прим. ред.) ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их, в принципе, не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран", — говорится в публикации.
По словам Шульца, Берлин сигнализировал другим государствам Евросоюза о том, что "Германия превыше всего", то есть стоит на первом месте и что она лишь усилит гегемонию в Европе.
"Остальные просто не смогут конкурировать с немцами в большинстве отраслей, потому что не найдут таких же огромных инвестиций", — считает экономист.
При этом он полагает, что США не позволят Германии занять ведущую позицию.
"Пока, судя по всему, немцев стараются чуть придушить, и взрывы на "Северном потоке" — тому подтверждение. Однако немцы, по-видимому, способны выбраться из этой передряги. Вопрос, позволят ли американцы им набрать воздуха. На мой взгляд, американцы настроены подчинить себе всю Европу", — заключил эксперт.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это обернулось проблемами прежде всего для самой Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты питания и топливо. На фоне подорожания энергоресурсов, в первую очередь газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы ведущей экономики Евросоюза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>