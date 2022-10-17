https://ria.ru/20221017/germaniya-1824603755.html

В Чехии назвали шаг Германии, который приблизил конец ЕС

В Чехии назвали шаг Германии, который приблизил конец ЕС - РИА Новости, 17.10.2022

В Чехии назвали шаг Германии, который приблизил конец ЕС

Решение Германии создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро стало одним из наиболее решительных шагов к разделению Евросоюза с момента его основания,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:18

2022-10-17T14:18

2022-10-17T17:18

германия

чехия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Решение Германии создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро стало одним из наиболее решительных шагов к разделению Евросоюза с момента его основания, заявил экономист Ярослав Шульц в интервью Parlamentní listy. "Если немцы в подобной (кризисной. — Прим. ред.) ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, то тем самым дали понять, что их, в принципе, не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран", — говорится в публикации. По словам Шульца, Берлин сигнализировал другим государствам Евросоюза о том, что "Германия превыше всего", то есть стоит на первом месте и что она лишь усилит гегемонию в Европе. "Остальные просто не смогут конкурировать с немцами в большинстве отраслей, потому что не найдут таких же огромных инвестиций", — считает экономист. При этом он полагает, что США не позволят Германии занять ведущую позицию. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это обернулось проблемами прежде всего для самой Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты питания и топливо. На фоне подорожания энергоресурсов, в первую очередь газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы ведущей экономики Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html

https://ria.ru/20221017/evropa-1824566943.html

германия

чехия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, чехия, евросоюз, в мире