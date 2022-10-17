https://ria.ru/20221017/gazprom-1824666758.html
"Газпром" снизил добычу газа за 9,5 месяца на 18 процентов
"Газпром" снизил добычу газа за 9,5 месяца на 18 процентов - РИА Новости, 17.10.2022
"Газпром" снизил добычу газа за 9,5 месяца на 18 процентов
"Газпром" за девять с половиной месяца 2022 года снизил добычу газа на 18%, до 327,4 миллиарда кубометров, сообщила компания. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:29
2022-10-17T17:29
2022-10-17T17:29
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Газпром" за девять с половиной месяца 2022 года снизил добычу газа на 18%, до 327,4 миллиарда кубометров, сообщила компания."С 1 января по 15 октября 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 327,4 миллиарда кубометров газа. Это на 18% (на 72 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.
https://ria.ru/20221017/gazprom-1824661580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
"Газпром" снизил добычу газа за 9,5 месяца на 18 процентов
"Газпром" снизил добычу газа за 9,5 месяца на 18 процентов, до 327,4 миллиарда кубов