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"Газпром" заявил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья - РИА Новости, 17.10.2022
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"Газпром" заявил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья
"Газпром" заявил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья - РИА Новости, 17.10.2022
"Газпром" заявил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца текущего года сократился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 89,3... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:18
2022-10-17T17:31
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца текущего года сократился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 89,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 миллиарда кубометров – на 41,4% (на 63 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании в Telegram о результатах работы с начала года.Продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2%, или на 9,5 миллиарда кубометров.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.
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экономика, газпром, россия
Экономика, Газпром, Россия
17:18 17.10.2022 (обновлено: 17:31 17.10.2022)
 
"Газпром" заявил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья

"Газпром" снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,4 процента за 9,5 месяца

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца текущего года сократился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 89,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.
"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 миллиарда кубометров – на 41,4% (на 63 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании в Telegram о результатах работы с начала года.
Продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.
Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2%, или на 9,5 миллиарда кубометров.
По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.
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