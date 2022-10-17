https://ria.ru/20221017/gazprom-1824661580.html

"Газпром" заявил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья

"Газпром" заявил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья - РИА Новости, 17.10.2022

"Газпром" заявил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца текущего года сократился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 89,3... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:18

2022-10-17T17:18

2022-10-17T17:31

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца текущего года сократился на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 89,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания."Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 миллиарда кубометров – на 41,4% (на 63 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", - говорится в сообщении компании в Telegram о результатах работы с начала года.Продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2%, или на 9,5 миллиарда кубометров.По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров - до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, россия