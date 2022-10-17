https://ria.ru/20221017/gaz-1824750796.html

Власти Молдавии будут ежедневно покупать небольшие партии газа для резерва

Власти Молдавии будут ежедневно покупать небольшие партии газа для резерва - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Молдавии будут ежедневно покупать небольшие партии газа для резерва

Власти Молдавии намерены ежедневно объявлять тендер на закупку небольших партий газа, чтобы разместить их в хранилищах, сообщил вице-премьер, министр... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:22

2022-10-17T23:22

2022-10-17T23:22

молдавия

румыния

молдовагаз

газпром

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg

КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Власти Молдавии намерены ежедневно объявлять тендер на закупку небольших партий газа, чтобы разместить их в хранилищах, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну."Каждый день предприятие Energocom будет запускать тендер, чтобы купить небольшой объем газа, скорее всего, каждый день мы будем закупать немного. Мы хотим закупить газ сейчас, чтобы разместить его в хранилищах в Румынии и на Украине", - заявил Спыну в эфире телеканала Pro TV.Он отметил, что первый тендер уже был объявлен, однако вице-премьер не стал разглашать детали. Спыну добавил, что власти всерьез озабочены возможностью закупать и большие партии газа на зиму, если "Газпром" прекратит поставки."Молдавии нужно 500 миллионов кубометров газа на зиму, этого хватит для правого берега Днестра, если мы продолжим экономить и переведем предприятие "Термоэлектрика" на мазут. Этого объема хватит и для Приднестровья, если мы говорим только о бытовых потребителях", - пояснил Спыну.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

https://ria.ru/20221010/moldaviya-1822823442.html

https://ria.ru/20221012/moldaviya-1823517722.html

молдавия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

молдавия, румыния, молдовагаз, газпром, жкх