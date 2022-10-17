https://ria.ru/20221017/gaz-1824701714.html
Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года
Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года - РИА Новости, 17.10.2022
Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года
Евросоюз снизил потребление "голубого топлива" во втором квартале текущего года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71 миллиардов... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:05
2022-10-17T19:05
2022-10-17T19:41
экономика
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Евросоюз снизил потребление "голубого топлива" во втором квартале текущего года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71 миллиардов кубометров, говорится в отчете Еврокомиссии."Потребление газа во втором квартале 2022 года резко упало на 16%, или на 13,9 миллиарда кубометров в годовом исчислении, составив 71 миллиард кубометров", - говорится в нем.
https://ria.ru/20221016/gaz-1824373608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Цены на нефть
19:05 17.10.2022 (обновлено: 19:41 17.10.2022)
Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года
Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года на 16 процентов