https://ria.ru/20221017/gaz-1824701714.html

Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года

Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года - РИА Новости, 17.10.2022

Евросоюз снизил потребление газа во втором квартале 2022 года

Евросоюз снизил потребление "голубого топлива" во втором квартале текущего года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71 миллиардов... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:05

2022-10-17T19:05

2022-10-17T19:41

экономика

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Евросоюз снизил потребление "голубого топлива" во втором квартале текущего года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71 миллиардов кубометров, говорится в отчете Еврокомиссии."Потребление газа во втором квартале 2022 года резко упало на 16%, или на 13,9 миллиарда кубометров в годовом исчислении, составив 71 миллиард кубометров", - говорится в нем.

https://ria.ru/20221016/gaz-1824373608.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть