https://ria.ru/20221017/gaz-1824617804.html

СМИ: ЕС планирует централизованно закупать не менее 15 процентов газа

СМИ: ЕС планирует централизованно закупать не менее 15 процентов газа - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ: ЕС планирует централизованно закупать не менее 15 процентов газа

Брюссель собирается заполонять как минимум 15% мощностей газовых хранилищ стран-членов Евросоюза через европейский центральный пункт, сообщила в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:05

2022-10-17T15:05

2022-10-17T15:05

цены на нефть

брюссель

испания

германия

еврокомиссия

евросоюз

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МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Брюссель собирается заполонять как минимум 15% мощностей газовых хранилищ стран-членов Евросоюза через европейский центральный пункт, сообщила в понедельник газета El Pais.Такое предложение, которое будет нести добровольный характер, входит в пакет мер Еврокомиссии для перезапуска инициативы совместных закупок газа, говорится в газете. Ожидается, что на саммите в конце этой недели лидеры двадцати семи стран дадут зеленый свет этому новому набору инструментов для борьбы с ростом цен на газовом рынке.Идея такой закупочной площадки была одобрена весной после давления и претензий со стороны ряда стран, в частности, Испании. На протяжении всего этого времени инициатива находилась в подвешенном состоянии во многом из-за сопротивления Германии. Однако, как уточняет газета, похоже, Брюссель сумел добиться присоединения Берлина к этому предложению.Согласно данным ЕК, запасы газа в ЕС (в 19 из 27 государств-членов есть емкости для хранения) превышают 91%. Однако цены на газ и электроэнергию чрезвычайно высоки и нестабильны, пишет газета.По информации El Pais, в ЕК считают, что сами государства-члены, конкурируя друг с другом из-за поставщиков, также спровоцировали рост цен на газ, как это произошло в начале кризиса в области здравоохранения, вызванного ковидом.Также газета пишет, что ЕС удалось значительно сократить потребление российского газа с начала конфликта на Украине. Доля использования топлива, поступающего из РФ по трубопроводу, снизилось с 41% в 2021 году до 9% в этом, а российского сжиженного природного газа - с 45% в 2021 году до 14%.

https://ria.ru/20221017/krizis-1824617165.html

https://ria.ru/20221017/borrel-1824581539.html

брюссель

испания

германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, брюссель, испания, германия, еврокомиссия, евросоюз