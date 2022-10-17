СМИ: ЕС планирует централизованно закупать не менее 15 процентов газа
El Pais: Евросоюз планирует централизовать не менее 15 процентов закупок газа для хранения
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТерритория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Брюссель собирается заполонять как минимум 15% мощностей газовых хранилищ стран-членов Евросоюза через европейский центральный пункт, сообщила в понедельник газета El Pais.
Такое предложение, которое будет нести добровольный характер, входит в пакет мер Еврокомиссии для перезапуска инициативы совместных закупок газа, говорится в газете. Ожидается, что на саммите в конце этой недели лидеры двадцати семи стран дадут зеленый свет этому новому набору инструментов для борьбы с ростом цен на газовом рынке.
Идея такой закупочной площадки была одобрена весной после давления и претензий со стороны ряда стран, в частности, Испании. На протяжении всего этого времени инициатива находилась в подвешенном состоянии во многом из-за сопротивления Германии. Однако, как уточняет газета, похоже, Брюссель сумел добиться присоединения Берлина к этому предложению.
Согласно данным ЕК, запасы газа в ЕС (в 19 из 27 государств-членов есть емкости для хранения) превышают 91%. Однако цены на газ и электроэнергию чрезвычайно высоки и нестабильны, пишет газета.
По информации El Pais, в ЕК считают, что сами государства-члены, конкурируя друг с другом из-за поставщиков, также спровоцировали рост цен на газ, как это произошло в начале кризиса в области здравоохранения, вызванного ковидом.