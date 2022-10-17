https://ria.ru/20221017/gaz-1824598751.html

Приднестровье призвало экономить газ из-за сокращения поставок "Газпрома"

Приднестровье призвало экономить газ из-за сокращения поставок "Газпрома" - РИА Новости, 17.10.2022

Приднестровье призвало экономить газ из-за сокращения поставок "Газпрома"

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник призвал к экономии природного газа в связи сокращением... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:04

2022-10-17T14:04

2022-10-17T14:04

жкх

вадим красносельский

молдавия

приднестровская молдавская республика

газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник призвал к экономии природного газа в связи сокращением "Газпромом" поставок в республику, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.По словам министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника, "Газпромом" принято решение о сокращении объемов подачи газа в Приднестровье – в октябре на 30%, в ноябре – на 40% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Дефицит текущего месяца составляет 36 миллионов кубометров, предполагаемый дефицит на ноябрь – 55 миллионов кубических метров газа."Единственный выход – экономия", - приводит пресс-служба слова Красносельского, который подчеркнул, что в приоритете должно быть население. Он уточнил, что решено на время уменьшить подачу газа ряду крупных предприятий.Красносельский проинформировал, что переговоры с российской стороной для прояснения ситуации с поставками газа и перспектив ее развития продолжаются.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220907/pridnestrove-1815263492.html

https://ria.ru/20221017/gaz-1824575857.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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жкх, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика, газпром