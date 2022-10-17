https://ria.ru/20221017/gaz-1824598751.html
Приднестровье призвало экономить газ из-за сокращения поставок "Газпрома"
Приднестровье призвало экономить газ из-за сокращения поставок "Газпрома" - РИА Новости, 17.10.2022
Приднестровье призвало экономить газ из-за сокращения поставок "Газпрома"
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник призвал к экономии природного газа в связи сокращением... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:04
2022-10-17T14:04
2022-10-17T14:04
жкх
вадим красносельский
молдавия
приднестровская молдавская республика
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник призвал к экономии природного газа в связи сокращением "Газпромом" поставок в республику, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.По словам министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника, "Газпромом" принято решение о сокращении объемов подачи газа в Приднестровье – в октябре на 30%, в ноябре – на 40% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Дефицит текущего месяца составляет 36 миллионов кубометров, предполагаемый дефицит на ноябрь – 55 миллионов кубических метров газа."Единственный выход – экономия", - приводит пресс-служба слова Красносельского, который подчеркнул, что в приоритете должно быть население. Он уточнил, что решено на время уменьшить подачу газа ряду крупных предприятий.Красносельский проинформировал, что переговоры с российской стороной для прояснения ситуации с поставками газа и перспектив ее развития продолжаются.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220907/pridnestrove-1815263492.html
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жкх, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика, газпром
ЖКХ, Вадим Красносельский, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Газпром
Приднестровье призвало экономить газ из-за сокращения поставок "Газпрома"
Глава Приднестровья Красносельский призвал к экономии газа из-за сокращения поставок