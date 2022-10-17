https://ria.ru/20221017/gaz-1824575857.html

Правительство Сербии запретило экспорт природного газа

Правительство Сербии запретило экспорт природного газа - РИА Новости, 17.10.2022

Правительство Сербии запретило экспорт природного газа

Правительство Сербии приняло решение о запрете экспорта природного газа до 31 октября, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:49

2022-10-17T12:49

2022-10-17T13:05

сербия

александр вучич

экономика

цены на нефть

белград (город)

турецкий поток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78229/41/782294198_0:84:2816:1668_1920x0_80_0_0_69a56cd724ca14755178aaa3fc119228.jpg

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Правительство Сербии приняло решение о запрете экспорта природного газа до 31 октября, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство приняло на сегодняшнем заседании решение о временном запрете экспорта и вывоза из страны природного газа до 31 октября, чтобы обеспечить надёжное снабжение отечественного рынка и предотвратить ущерб для хозяйства и граждан", - говорится в сообщении правительства.Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" 10 октября призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы страны, которая получает из российского газопровода голубое топливо. Тогда он напомнил, что только Белград в день расходует три миллиона кубических метров газа, а в сутки по газопроводу поступает шесть миллионов кубометров из РФ.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823532236.html

сербия

белград (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, александр вучич, экономика, цены на нефть, белград (город), турецкий поток, россия