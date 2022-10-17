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Правительство Сербии запретило экспорт природного газа - РИА Новости, 17.10.2022
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Правительство Сербии запретило экспорт природного газа
Правительство Сербии запретило экспорт природного газа - РИА Новости, 17.10.2022
Правительство Сербии запретило экспорт природного газа
Правительство Сербии приняло решение о запрете экспорта природного газа до 31 октября, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:49
2022-10-17T13:05
сербия
александр вучич
экономика
цены на нефть
белград (город)
турецкий поток
россия
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Правительство Сербии приняло решение о запрете экспорта природного газа до 31 октября, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство приняло на сегодняшнем заседании решение о временном запрете экспорта и вывоза из страны природного газа до 31 октября, чтобы обеспечить надёжное снабжение отечественного рынка и предотвратить ущерб для хозяйства и граждан", - говорится в сообщении правительства.Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" 10 октября призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы страны, которая получает из российского газопровода голубое топливо. Тогда он напомнил, что только Белград в день расходует три миллиона кубических метров газа, а в сутки по газопроводу поступает шесть миллионов кубометров из РФ.
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сербия, александр вучич, экономика, цены на нефть, белград (город), турецкий поток, россия
Сербия, Александр Вучич, Экономика, Цены на нефть, Белград (город), Турецкий поток, Россия
12:49 17.10.2022 (обновлено: 13:05 17.10.2022)
 
Правительство Сербии запретило экспорт природного газа

Правительство Сербии запретило экспорт природного газа до 31 октября

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Флаг Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Правительство Сербии приняло решение о запрете экспорта природного газа до 31 октября, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло на сегодняшнем заседании решение о временном запрете экспорта и вывоза из страны природного газа до 31 октября, чтобы обеспечить надёжное снабжение отечественного рынка и предотвратить ущерб для хозяйства и граждан", - говорится в сообщении правительства.
Президент Сербии Александр Вучич в свете сообщений об угрозах газопроводу "Турецкий поток" 10 октября призвал МВД и спецслужбы усилить охрану газотранспортной системы страны, которая получает из российского газопровода голубое топливо. Тогда он напомнил, что только Белград в день расходует три миллиона кубических метров газа, а в сутки по газопроводу поступает шесть миллионов кубометров из РФ.
Алексей Миллер на международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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СербияАлександр ВучичЭкономикаЦены на нефтьБелград (город)Турецкий потокРоссия
 
 
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