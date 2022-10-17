https://ria.ru/20221017/gaz-1824509966.html

Цены на газ в Европе впервые с 24 июня опустились ниже 1400 долларов

Цены на газ в Европе впервые с 24 июня опустились ниже 1400 долларов - РИА Новости, 17.10.2022

Цены на газ в Европе впервые с 24 июня опустились ниже 1400 долларов

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 24 июня опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров - примерно до 1340 долларов, и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:20

2022-10-17T09:20

2022-10-17T09:26

экономика

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 24 июня опустились ниже 1400 долларов за тысячу кубометров - примерно до 1340 долларов, и теряют почти 6%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли снижением цен почти на 6,4%, до отметки около 1333 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 9.04 мск их стоимость составляет 1340,7 доллара (-5,9%). Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, - 1 424,2 доллара за тысячу кубометров.Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента может столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда и так находились на рекордном уровне.Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20221016/gaz-1824373608.html

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европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, санкции в отношении россии