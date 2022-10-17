https://ria.ru/20221017/gadalka-1824567190.html

В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи

В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи - РИА Новости, 17.10.2022

В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи

Прорицательницу, угрожавшую навести смертельную порчу на клиентку, если та не продаст свою квартиру, задержали в Краснодаре, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:27

2022-10-17T12:27

2022-10-17T12:42

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_13cd22e9e97ee3f98d10d4c9edf5dd11.jpg

КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Прорицательницу, угрожавшую навести смертельную порчу на клиентку, если та не продаст свою квартиру, задержали в Краснодаре, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.Заявительница рассказала полиции, что в течение трех лет обращалась к предсказательнице за помощью в решении личных проблем. Та убедила женщину, что для снятия порчи и сглаза необходимо провести несколько сеансов. За каждый прием гадалка требовала деньги и ювелирные украшения. Так, подозреваемая похитила у заявительницы около миллиона рублей. Затем экстрасенс, угрожая наведением смертельной порчи, потребовала от женщины продать квартиру, подыскав риелтора.В результате полицейские Краснодара по подозрению в вымогательстве задержали 51-летнюю местную жительницу, добавляют в пресс-службе."Следственным подразделением Управления МВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html

https://ria.ru/20221017/polet-1824494879.html

краснодар

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, жилье