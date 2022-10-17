https://ria.ru/20221017/gadalka-1824567190.html
В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи
В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи - РИА Новости, 17.10.2022
В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи
Прорицательницу, угрожавшую навести смертельную порчу на клиентку, если та не продаст свою квартиру, задержали в Краснодаре, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:27
2022-10-17T12:27
2022-10-17T12:42
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_13cd22e9e97ee3f98d10d4c9edf5dd11.jpg
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Прорицательницу, угрожавшую навести смертельную порчу на клиентку, если та не продаст свою квартиру, задержали в Краснодаре, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.Заявительница рассказала полиции, что в течение трех лет обращалась к предсказательнице за помощью в решении личных проблем. Та убедила женщину, что для снятия порчи и сглаза необходимо провести несколько сеансов. За каждый прием гадалка требовала деньги и ювелирные украшения. Так, подозреваемая похитила у заявительницы около миллиона рублей. Затем экстрасенс, угрожая наведением смертельной порчи, потребовала от женщины продать квартиру, подыскав риелтора.В результате полицейские Краснодара по подозрению в вымогательстве задержали 51-летнюю местную жительницу, добавляют в пресс-службе."Следственным подразделением Управления МВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html
https://ria.ru/20221017/polet-1824494879.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151760/77/1517607754_125:0:909:588_1920x0_80_0_0_171d1c81ec4cccea7082b81232dd06fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, жилье
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Жилье
12:27 17.10.2022 (обновлено: 12:42 17.10.2022)
В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи
В Краснодаре гадалка вымогала у клиентки квартиру, угрожая смертельной порчей