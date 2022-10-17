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В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи - РИА Новости, 17.10.2022
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В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи
В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи - РИА Новости, 17.10.2022
В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи
Прорицательницу, угрожавшую навести смертельную порчу на клиентку, если та не продаст свою квартиру, задержали в Краснодаре, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:27
2022-10-17T12:42
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
жилье
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Прорицательницу, угрожавшую навести смертельную порчу на клиентку, если та не продаст свою квартиру, задержали в Краснодаре, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.Заявительница рассказала полиции, что в течение трех лет обращалась к предсказательнице за помощью в решении личных проблем. Та убедила женщину, что для снятия порчи и сглаза необходимо провести несколько сеансов. За каждый прием гадалка требовала деньги и ювелирные украшения. Так, подозреваемая похитила у заявительницы около миллиона рублей. Затем экстрасенс, угрожая наведением смертельной порчи, потребовала от женщины продать квартиру, подыскав риелтора.В результате полицейские Краснодара по подозрению в вымогательстве задержали 51-летнюю местную жительницу, добавляют в пресс-службе."Следственным подразделением Управления МВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221017/avariya-1824562776.html
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, жилье
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Жилье
12:27 17.10.2022 (обновлено: 12:42 17.10.2022)
 
В Краснодаре гадалка вымогала квартиру через угрозы смертельной порчи

В Краснодаре гадалка вымогала у клиентки квартиру, угрожая смертельной порчей

© Depositphotos / nikkytokГадалка
Гадалка - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Depositphotos / nikkytok
Гадалка. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Прорицательницу, угрожавшую навести смертельную порчу на клиентку, если та не продаст свою квартиру, задержали в Краснодаре, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Заявительница рассказала полиции, что в течение трех лет обращалась к предсказательнице за помощью в решении личных проблем. Та убедила женщину, что для снятия порчи и сглаза необходимо провести несколько сеансов. За каждый прием гадалка требовала деньги и ювелирные украшения. Так, подозреваемая похитила у заявительницы около миллиона рублей. Затем экстрасенс, угрожая наведением смертельной порчи, потребовала от женщины продать квартиру, подыскав риелтора.
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В результате полицейские Краснодара по подозрению в вымогательстве задержали 51-летнюю местную жительницу, добавляют в пресс-службе.
"Следственным подразделением Управления МВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.
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