https://ria.ru/20221017/finansirovanie-1824601968.html

Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы

Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы - РИА Новости, 17.10.2022

Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы

Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий РФ, поддержка им в случае необходимости будет оказана, ресурсы для этого в федеральном бюджете... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:14

2022-10-17T14:14

2022-10-17T14:43

экономика

россия

украина

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий РФ, поддержка им в случае необходимости будет оказана, ресурсы для этого в федеральном бюджете есть, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.На заседании комитета депутаты спросили, могут ли приграничные регионы рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета незапланированных расходов, которые возникают у некоторых из них в связи со специальной военной операцией на Украине. Глава комитета Андрей Макаров уточнил, что речь идет о необходимости для ряда приграничных регионов РФ нести незапланированные траты, которые могут повлиять на выполнение ими взятых ранее публичных обязательств."Безусловно, мы мониторим ситуацию в субъектах РФ, видим дополнительные издержки, которые несут приграничные территории, о которых вы сейчас сказали. И безусловно, министерство финансов будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнять свои взятые публичные обязательства. Если требуется дополнительная поддержка, она всегда будет оказана. Ресурсы в бюджете и текущего года, и в последующие периоды есть", – сказал Силуанов.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, госдума рф