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Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы - РИА Новости, 17.10.2022
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Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы
Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы - РИА Новости, 17.10.2022
Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы
Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий РФ, поддержка им в случае необходимости будет оказана, ресурсы для этого в федеральном бюджете... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:14
2022-10-17T14:43
экономика
россия
украина
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий РФ, поддержка им в случае необходимости будет оказана, ресурсы для этого в федеральном бюджете есть, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.На заседании комитета депутаты спросили, могут ли приграничные регионы рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета незапланированных расходов, которые возникают у некоторых из них в связи со специальной военной операцией на Украине. Глава комитета Андрей Макаров уточнил, что речь идет о необходимости для ряда приграничных регионов РФ нести незапланированные траты, которые могут повлиять на выполнение ими взятых ранее публичных обязательств."Безусловно, мы мониторим ситуацию в субъектах РФ, видим дополнительные издержки, которые несут приграничные территории, о которых вы сейчас сказали. И безусловно, министерство финансов будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнять свои взятые публичные обязательства. Если требуется дополнительная поддержка, она всегда будет оказана. Ресурсы в бюджете и текущего года, и в последующие периоды есть", – сказал Силуанов.
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экономика, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Украина, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Госдума РФ
14:14 17.10.2022 (обновлено: 14:43 17.10.2022)
 
Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы

Глава Минфина Силуанов заявил о наличии ресурсов для поддержки приграничных территорий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий РФ, поддержка им в случае необходимости будет оказана, ресурсы для этого в федеральном бюджете есть, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
На заседании комитета депутаты спросили, могут ли приграничные регионы рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета незапланированных расходов, которые возникают у некоторых из них в связи со специальной военной операцией на Украине. Глава комитета Андрей Макаров уточнил, что речь идет о необходимости для ряда приграничных регионов РФ нести незапланированные траты, которые могут повлиять на выполнение ими взятых ранее публичных обязательств.
"Безусловно, мы мониторим ситуацию в субъектах РФ, видим дополнительные издержки, которые несут приграничные территории, о которых вы сейчас сказали. И безусловно, министерство финансов будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнять свои взятые публичные обязательства. Если требуется дополнительная поддержка, она всегда будет оказана. Ресурсы в бюджете и текущего года, и в последующие периоды есть", – сказал Силуанов.
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