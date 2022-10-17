https://ria.ru/20221017/finansirovanie-1824601968.html
Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы
Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы - РИА Новости, 17.10.2022
Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы
Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий РФ, поддержка им в случае необходимости будет оказана, ресурсы для этого в федеральном бюджете... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:14
2022-10-17T14:14
2022-10-17T14:43
экономика
россия
украина
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий РФ, поддержка им в случае необходимости будет оказана, ресурсы для этого в федеральном бюджете есть, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.На заседании комитета депутаты спросили, могут ли приграничные регионы рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета незапланированных расходов, которые возникают у некоторых из них в связи со специальной военной операцией на Украине. Глава комитета Андрей Макаров уточнил, что речь идет о необходимости для ряда приграничных регионов РФ нести незапланированные траты, которые могут повлиять на выполнение ими взятых ранее публичных обязательств."Безусловно, мы мониторим ситуацию в субъектах РФ, видим дополнительные издержки, которые несут приграничные территории, о которых вы сейчас сказали. И безусловно, министерство финансов будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнять свои взятые публичные обязательства. Если требуется дополнительная поддержка, она всегда будет оказана. Ресурсы в бюджете и текущего года, и в последующие периоды есть", – сказал Силуанов.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Украина, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Госдума РФ
14:14 17.10.2022 (обновлено: 14:43 17.10.2022)
Минфин готов поддержать из бюджета приграничные регионы
Глава Минфина Силуанов заявил о наличии ресурсов для поддержки приграничных территорий
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минфин видит дополнительные издержки приграничных территорий РФ, поддержка им в случае необходимости будет оказана, ресурсы для этого в федеральном бюджете есть, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
На заседании комитета депутаты спросили, могут ли приграничные регионы рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета незапланированных расходов, которые возникают у некоторых из них в связи со специальной военной операцией на Украине
. Глава комитета Андрей Макаров уточнил, что речь идет о необходимости для ряда приграничных регионов РФ нести незапланированные траты, которые могут повлиять на выполнение ими взятых ранее публичных обязательств.
"Безусловно, мы мониторим ситуацию в субъектах РФ, видим дополнительные издержки, которые несут приграничные территории, о которых вы сейчас сказали. И безусловно, министерство финансов будет делать все необходимое, чтобы регионы могли выполнять свои взятые публичные обязательства. Если требуется дополнительная поддержка, она всегда будет оказана. Ресурсы в бюджете и текущего года, и в последующие периоды есть", – сказал Силуанов.