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В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль - РИА Новости, 17.10.2022
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Культура
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В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль
В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль - РИА Новости, 17.10.2022
В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль
В Концертном зале Мариинки с 28 октября по 2 ноября пройдет юбилейный Х Международный органный фестиваль, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:22
2022-10-17T17:33
культура
новости культуры
мариинский театр
сергей ролдугин
музыка
вольфганг амадей моцарт
иоганн себастьян бах
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Концертном зале Мариинки с 28 октября по 2 ноября пройдет юбилейный Х Международный органный фестиваль, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В программе композиции от эпохи барокко до наших дней, классические произведения для органа и оригинальные переложения.Откроет смотр концерт Даниила Процюка, солистов оперной труппы и ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. На вечере исполнят реквием Мориса Дюрюфле. В год 120-летия со дня рождения композитора его произведение прозвучит в Мариинском театре впервые.В программе 30 октября — сочинения разных эпох: от токкаты и фуги Баха до работ Дюрюфле, Франка, Пьяцоллы и наших современников.31 октября концерты Вивальди для струнных прозвучит в переложении для органа и двух труб. Дополнят программу барочные пьесы Баха и Дюмажа, а также сочинения для трубы и органа Жоливе и Томази.Продолжат фестивальные выступления исполнения классических органных композиций в переложении для органа и арфы и оригинальные произведения, написанные специально для них. Дополнением к ансамблю станет перкуссионный инструмент ханг.Среди новых имен органного фестиваля Эльнора Гросс, обладательница Гран-при Всероссийского открытого фестиваля органной музыки "Золотая лира". Она исполнит произведения Баха, Моцарта, Франка и Видора.В завершении Х юбилейного органного фестиваля 2 ноября Светлана Бережная и Сергей Ролдугин представят ансамбль органа и виолончели. Также прозвучат сочинения Пьерне и Боэльмана и другие произведения.
https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html
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новости культуры, мариинский театр, сергей ролдугин, музыка, вольфганг амадей моцарт, иоганн себастьян бах
Культура, Новости культуры, Мариинский театр, Сергей Ролдугин, Музыка, Вольфганг Амадей Моцарт, Иоганн Себастьян Бах
17:22 17.10.2022 (обновлено: 17:33 17.10.2022)
 
В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль

Международный органный фестиваль пройдет в Мариинке с 28 октября по 2 ноября

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкКонцертный зал Мариинского театра
Концертный зал Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Концертном зале Мариинки с 28 октября по 2 ноября пройдет юбилейный Х Международный органный фестиваль, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
В программе композиции от эпохи барокко до наших дней, классические произведения для органа и оригинальные переложения.
Откроет смотр концерт Даниила Процюка, солистов оперной труппы и ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. На вечере исполнят реквием Мориса Дюрюфле. В год 120-летия со дня рождения композитора его произведение прозвучит в Мариинском театре впервые.
В программе 30 октября — сочинения разных эпох: от токкаты и фуги Баха до работ Дюрюфле, Франка, Пьяцоллы и наших современников.
31 октября концерты Вивальди для струнных прозвучит в переложении для органа и двух труб. Дополнят программу барочные пьесы Баха и Дюмажа, а также сочинения для трубы и органа Жоливе и Томази.
Продолжат фестивальные выступления исполнения классических органных композиций в переложении для органа и арфы и оригинальные произведения, написанные специально для них. Дополнением к ансамблю станет перкуссионный инструмент ханг.
Среди новых имен органного фестиваля Эльнора Гросс, обладательница Гран-при Всероссийского открытого фестиваля органной музыки "Золотая лира". Она исполнит произведения Баха, Моцарта, Франка и Видора.
В завершении Х юбилейного органного фестиваля 2 ноября Светлана Бережная и Сергей Ролдугин представят ансамбль органа и виолончели. Также прозвучат сочинения Пьерне и Боэльмана и другие произведения.
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КультураНовости культурыМариинский театрСергей РолдугинМузыкаВольфганг Амадей МоцартИоганн Себастьян Бах
 
 
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