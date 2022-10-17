https://ria.ru/20221017/festival-1824640147.html
В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль
В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль - РИА Новости, 17.10.2022
В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль
В Концертном зале Мариинки с 28 октября по 2 ноября пройдет юбилейный Х Международный органный фестиваль, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:22
2022-10-17T17:22
2022-10-17T17:33
культура
новости культуры
мариинский театр
сергей ролдугин
музыка
вольфганг амадей моцарт
иоганн себастьян бах
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Концертном зале Мариинки с 28 октября по 2 ноября пройдет юбилейный Х Международный органный фестиваль, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В программе композиции от эпохи барокко до наших дней, классические произведения для органа и оригинальные переложения.Откроет смотр концерт Даниила Процюка, солистов оперной труппы и ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. На вечере исполнят реквием Мориса Дюрюфле. В год 120-летия со дня рождения композитора его произведение прозвучит в Мариинском театре впервые.В программе 30 октября — сочинения разных эпох: от токкаты и фуги Баха до работ Дюрюфле, Франка, Пьяцоллы и наших современников.31 октября концерты Вивальди для струнных прозвучит в переложении для органа и двух труб. Дополнят программу барочные пьесы Баха и Дюмажа, а также сочинения для трубы и органа Жоливе и Томази.Продолжат фестивальные выступления исполнения классических органных композиций в переложении для органа и арфы и оригинальные произведения, написанные специально для них. Дополнением к ансамблю станет перкуссионный инструмент ханг.Среди новых имен органного фестиваля Эльнора Гросс, обладательница Гран-при Всероссийского открытого фестиваля органной музыки "Золотая лира". Она исполнит произведения Баха, Моцарта, Франка и Видора.В завершении Х юбилейного органного фестиваля 2 ноября Светлана Бережная и Сергей Ролдугин представят ансамбль органа и виолончели. Также прозвучат сочинения Пьерне и Боэльмана и другие произведения.
https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, мариинский театр, сергей ролдугин, музыка, вольфганг амадей моцарт, иоганн себастьян бах
Культура, Новости культуры, Мариинский театр, Сергей Ролдугин, Музыка, Вольфганг Амадей Моцарт, Иоганн Себастьян Бах
17:22 17.10.2022 (обновлено: 17:33 17.10.2022)
В Мариинском театре пройдет юбилейный Международный органный фестиваль
Международный органный фестиваль пройдет в Мариинке с 28 октября по 2 ноября
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Концертном зале Мариинки с 28 октября по 2 ноября пройдет юбилейный Х Международный органный фестиваль, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
В программе композиции от эпохи барокко до наших дней, классические произведения для органа и оригинальные переложения.
Откроет смотр концерт Даниила Процюка, солистов оперной труппы и ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. На вечере исполнят реквием Мориса Дюрюфле. В год 120-летия со дня рождения композитора его произведение прозвучит в Мариинском театре впервые.
В программе 30 октября — сочинения разных эпох: от токкаты и фуги Баха до работ Дюрюфле, Франка, Пьяцоллы и наших современников.
31 октября концерты Вивальди для струнных прозвучит в переложении для органа и двух труб. Дополнят программу барочные пьесы Баха и Дюмажа, а также сочинения для трубы и органа Жоливе и Томази.
Продолжат фестивальные выступления исполнения классических органных композиций в переложении для органа и арфы и оригинальные произведения, написанные специально для них. Дополнением к ансамблю станет перкуссионный инструмент ханг.
Среди новых имен органного фестиваля Эльнора Гросс, обладательница Гран-при Всероссийского открытого фестиваля органной музыки "Золотая лира". Она исполнит произведения Баха, Моцарта, Франка и Видора.
В завершении Х юбилейного органного фестиваля 2 ноября Светлана Бережная и Сергей Ролдугин представят ансамбль органа и виолончели. Также прозвучат сочинения Пьерне и Боэльмана и другие произведения.