https://ria.ru/20221017/eysk-1824754470.html

Трое из четырех погибших при ЧП в Ейске выпрыгнули с верхних этажей дома

Трое из четырех погибших при ЧП в Ейске выпрыгнули с верхних этажей дома - РИА Новости, 17.10.2022

Трое из четырех погибших при ЧП в Ейске выпрыгнули с верхних этажей дома

Трое из четырех погибших при ЧП с самолётом в Ейске будучи еще живыми выпрыгнули с верхних этажей дома, спасаясь от огня, сообщила РИА Новости вице-губернатор... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T23:59

2022-10-17T23:59

2022-10-17T23:59

происшествия

жилье

краснодарский край

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

ейск

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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Трое из четырех погибших при ЧП с самолётом в Ейске будучи еще живыми выпрыгнули с верхних этажей дома, спасаясь от огня, сообщила РИА Новости вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

краснодарский край

россия

ейск

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, краснодарский край, россия, су-34, крушение су-34 в ейске, ейск