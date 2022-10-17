Трое из четырех погибших при ЧП в Ейске выпрыгнули с верхних этажей дома
Трое из четырех погибших при ЧП в Ейске выпрыгнули с верхних этажей дома, спасаясь от огня
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Трое из четырех погибших при ЧП с самолётом в Ейске будучи еще живыми выпрыгнули с верхних этажей дома, спасаясь от огня, сообщила РИА Новости вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова.
"Трое погибших выпрыгнули с верхних этажей горящей многоэтажки. По словам главврача, мы имеем многочисленные травмы, свидетельствующие о том, что это прыжки были совершены с высоты , - сказала Минькова".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
Вчера, 21:16Момент крушения Су-34 попал на видео