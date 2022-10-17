https://ria.ru/20221017/eysk-1824752172.html
Глава Кубани Кондратьев опроверг фейки о взорвавшихся боеприпасах в Ейске
Глава Кубани Кондратьев опроверг фейки о взорвавшихся боеприпасах в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
Глава Кубани Кондратьев опроверг фейки о взорвавшихся боеприпасах в Ейске
Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьев опроверг сообщения, что самолет в Ейск был с боеприпасами. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:37
2022-10-17T23:37
2022-10-17T23:37
происшествия
вениамин кондратьев
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ВОЛГОГРАД, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьев опроверг сообщения, что самолет в Ейск был с боеприпасами.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным ГУМЧС по Краснодарскому краю, по предварительной информации пострадало 25 человек, из них четыре человека погибли, шесть человек не выходят на связь. Доктор военных наук Константин Сивков, комментируя ЧП с Су-34 в Ейске, заявлял РИА Новости, что учебно-тренировочные полеты ВКС России всегда проходят без боекомплекта."То, что боеприпасы взрывались, - чего только в интернете не пишут. Если бы было что-то подобное, то тут точно половина дома была бы (повреждена - ред.)", - сказал Кондратьев жильцам пострадавшего дома в Ейске на видео, размещенном в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.Также Кондратьев заявил, что в данный момент устанавливаются все жители этого дома.Как в свою очередь отметили в СК России, Главным военным следственным управлением по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщали, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824747869.html
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происшествия, вениамин кондратьев, константин сивков, владимир путин, россия, ейск, краснодарский край, войска воздушно-космической обороны, крушение су-34 в ейске, су-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Вениамин Кондратьев, Константин Сивков, Владимир Путин, Россия, Ейск, Краснодарский край, Войска воздушно-космической обороны, Крушение Су-34 в Ейске, Су-34, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Кубани Кондратьев опроверг фейки о взорвавшихся боеприпасах в Ейске
Глава Кубани Кондратьев в беседе опроверг фейки о взорвавшихся боеприпасах в Ейске