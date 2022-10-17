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Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей

Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей - РИА Новости, 17.10.2022

Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей

Семьям погибших после ЧП в Ейске будут выплачены по 1 миллиону рублей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:41

2022-10-17T22:41

2022-10-17T22:53

ейск

происшествия

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Семьям погибших после ЧП в Ейске будут выплачены по 1 миллиону рублей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова."Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере 1 млн рублей для семей погибших, 400 тысяч рублей - для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей - на каждого члена семьи за потерю имущества", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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ейск, происшествия, крушение су-34 в ейске, краснодарский край