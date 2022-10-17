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Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей - РИА Новости, 17.10.2022
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Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей
Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей - РИА Новости, 17.10.2022
Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей
Семьям погибших после ЧП в Ейске будут выплачены по 1 миллиону рублей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:41
2022-10-17T22:53
ейск
происшествия
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Семьям погибших после ЧП в Ейске будут выплачены по 1 миллиону рублей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова."Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере 1 млн рублей для семей погибших, 400 тысяч рублей - для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей - на каждого члена семьи за потерю имущества", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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ейск, происшествия, крушение су-34 в ейске, краснодарский край
Ейск, Происшествия, Крушение Су-34 в Ейске, Краснодарский край
22:41 17.10.2022 (обновлено: 22:53 17.10.2022)
 
Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей

Глава Кубани Кондратьев: семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 миллион рублей

© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Феликс Папикян
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Семьям погибших после ЧП в Ейске будут выплачены по 1 миллиону рублей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
"Губернатор принял решение о финансовой помощи из бюджета региона в размере 1 млн рублей для семей погибших, 400 тысяч рублей - для пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей - на каждого члена семьи за потерю имущества", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
22:35
Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят
 
ЕйскПроисшествияКрушение Су-34 в ЕйскеКраснодарский край
 
 
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