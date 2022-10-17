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Угрозы обрушения дома в Ейске в настоящий момент нет

Угрозы обрушения дома в Ейске в настоящий момент нет - РИА Новости, 17.10.2022

Угрозы обрушения дома в Ейске в настоящий момент нет

Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске на данный момент нет, сейчас эвакуированы 250 человек, из них 40 детей, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:38

2022-10-17T22:38

2022-10-17T22:46

происшествия

жилье

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

ейск

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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске на данный момент нет, сейчас эвакуированы 250 человек, из них 40 детей, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске пока на данный момент нет, проведена эвакуация 250 человек, среди них 40 детей", - сказал собеседник агентства.Как рассказали агентству в пресс-службе ведомства, всего в многоквартирном доме, где произошло возгорание, проживает 600 человек. Сейчас для разбора завалов на место ЧП направлены 12 единиц техники: 2 крана, 2 бульдозера, 2 автогрейдера, 2 эскалатора, 2 самосвала, тягач, автотрал). Также на месте происшествия организована работа десяти световых башен.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

https://ria.ru/20221017/pilot-1824740892.html

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происшествия, жилье, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске, ейск, россия