https://ria.ru/20221017/eysk-1824743711.html
Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят
Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят - РИА Новости, 17.10.2022
Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят
Жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению, заявил губернатор... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:35
2022-10-17T22:35
2022-10-17T22:35
жилье
вениамин кондратьев
ейск
краснодарский край
крушение су-34 в ейске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824720470_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_2566a986cb8c9698f12e0f45c0b817fa.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Кондратьев находится на месте ЧП в Ейске. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Оперштаба региона."Мы оказываем максимальную помощь каждому, кто нашелся, для того, чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен - либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах…", - сказал Кондратьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20221017/aviakatastrofa-1824731397.html
ейск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824720470_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fc97bc0ea0558815a5c1d8cd0108ed0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, вениамин кондратьев, ейск, краснодарский край, крушение су-34 в ейске
Жилье, Вениамин Кондратьев, Ейск, Краснодарский край, Крушение Су-34 в Ейске
Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят
Кондратьев: жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят