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Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят - РИА Новости, 17.10.2022
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Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят
Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят - РИА Новости, 17.10.2022
Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят
Жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению, заявил губернатор... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:35
2022-10-17T22:35
жилье
вениамин кондратьев
ейск
краснодарский край
крушение су-34 в ейске
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Кондратьев находится на месте ЧП в Ейске. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Оперштаба региона."Мы оказываем максимальную помощь каждому, кто нашелся, для того, чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен - либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах…", - сказал Кондратьев.
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жилье, вениамин кондратьев, ейск, краснодарский край, крушение су-34 в ейске
Жилье, Вениамин Кондратьев, Ейск, Краснодарский край, Крушение Су-34 в Ейске
22:35 17.10.2022
 
Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят

Кондратьев: жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОчевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Кондратьев находится на месте ЧП в Ейске. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Оперштаба региона.
"Мы оказываем максимальную помощь каждому, кто нашелся, для того, чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен - либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах…", - сказал Кондратьев.
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
21:21В России
Опубликовано видео момента крушения Су-34 в Ейске
 
ЖильеВениамин КондратьевЕйскКраснодарский крайКрушение Су-34 в Ейске
 
 
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