https://ria.ru/20221017/eysk-1824743711.html

Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят

Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят - РИА Новости, 17.10.2022

Жителям дома в Ейске купят квартиры, если пострадавший дом не восстановят

Жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению, заявил губернатор... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T22:35

2022-10-17T22:35

2022-10-17T22:35

жилье

вениамин кондратьев

ейск

краснодарский край

крушение су-34 в ейске

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Жителям дома в Ейске, который пострадал после ЧП с самолетом, будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Кондратьев находится на месте ЧП в Ейске. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Оперштаба региона."Мы оказываем максимальную помощь каждому, кто нашелся, для того, чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен - либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах…", - сказал Кондратьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/aviakatastrofa-1824731397.html

ейск

краснодарский край

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жилье, вениамин кондратьев, ейск, краснодарский край, крушение су-34 в ейске