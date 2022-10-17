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В МЧС объяснили порядок обхода квартир в пострадавшем доме в Ейске
В МЧС объяснили порядок обхода квартир в пострадавшем доме в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
В МЧС объяснили порядок обхода квартир в пострадавшем доме в Ейске
Все квартиры многоквартирного дома в Ейске, находившиеся в зоне поражения после падения самолета и пожара, обойдут первостепенно, после проверят остальные... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:23
2022-10-17T21:23
2022-10-17T22:21
происшествия
ейск
крушение су-34 в ейске
су-34
краснодарский край
россия
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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Все квартиры многоквартирного дома в Ейске, находившиеся в зоне поражения после падения самолета и пожара, обойдут первостепенно, после проверят остальные помещения, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Обойдут все квартиры, что находятся в зоне поражения, обязательно. Остальные тоже проверят, но позже", - сказал собеседник агентства.Также сейчас уточняется вопрос о проверке соседних зданий, рассказали в ведомстве.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, су-34, краснодарский край, россия
Происшествия, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Су-34, Краснодарский край, Россия
21:23 17.10.2022 (обновлено: 22:21 17.10.2022)
В МЧС объяснили порядок обхода квартир в пострадавшем доме в Ейске
МЧС: квартиры в зоне поражения дома в Ейске обойдут сразу, затем проверят остальные
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Все квартиры многоквартирного дома в Ейске, находившиеся в зоне поражения после падения самолета и пожара, обойдут первостепенно, после проверят остальные помещения, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"Обойдут все квартиры, что находятся в зоне поражения, обязательно. Остальные тоже проверят, но позже", - сказал собеседник агентства.
Также сейчас уточняется вопрос о проверке соседних зданий, рассказали в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ
сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34
. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.