https://ria.ru/20221017/eysk-1824742387.html

В МЧС объяснили порядок обхода квартир в пострадавшем доме в Ейске

В МЧС объяснили порядок обхода квартир в пострадавшем доме в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022

В МЧС объяснили порядок обхода квартир в пострадавшем доме в Ейске

Все квартиры многоквартирного дома в Ейске, находившиеся в зоне поражения после падения самолета и пожара, обойдут первостепенно, после проверят остальные... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:23

2022-10-17T21:23

2022-10-17T22:21

происшествия

ейск

крушение су-34 в ейске

су-34

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Все квартиры многоквартирного дома в Ейске, находившиеся в зоне поражения после падения самолета и пожара, обойдут первостепенно, после проверят остальные помещения, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Обойдут все квартиры, что находятся в зоне поражения, обязательно. Остальные тоже проверят, но позже", - сказал собеседник агентства.Также сейчас уточняется вопрос о проверке соседних зданий, рассказали в ведомстве.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

ейск

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, су-34, краснодарский край, россия