https://ria.ru/20221017/eysk-1824736855.html

В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета

В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета - РИА Новости, 17.10.2022

В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета

В Ейской епархии РПЦ готовы оказать помощь пострадавшим при крушении самолета, написал в своем Telegram–канале пресс-секретарь Синодального отдела Московского... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:47

2022-10-17T20:47

2022-10-17T21:50

религия

василий рулинский

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ейск

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су-34

крушение су-34 в ейске

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Ейской епархии РПЦ готовы оказать помощь пострадавшим при крушении самолета, написал в своем Telegram–канале пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело."В Ейской епархии готовы оказать необходимую помощь пострадавшим после крушения самолёта во дворе жилого дома", - написал Рулинский.В Telegram-канале Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению уточнили, что епископ Ейский и Тимашевский Павел (Григорьев) связался с главврачом Центральной районной больницы Ейска."Церковь готова подключиться к психологической и духовной помощи пострадавшим, которых будут привозить в ЦРБ, а также их родным и близким. В епархии дали распоряжение всем священникам Ейского благочиния быть на связи, телефоны не отключать, чтобы в любой момент дня и ночи быть готовыми по запросу пострадавших выехать к ним - в больницу или на дом для оказания духовной, психологической помощи, для совершения церковных Таинств", - сказано в сообщении синодального отдела.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824721782.html

https://ria.ru/20221017/dom-1824719978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

василий рулинский, россия, ейск, краснодарский край, московский патриархат, су-34, крушение су-34 в ейске