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В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета - РИА Новости, 17.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221017/eysk-1824736855.html
В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета
В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета - РИА Новости, 17.10.2022
В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета
В Ейской епархии РПЦ готовы оказать помощь пострадавшим при крушении самолета, написал в своем Telegram–канале пресс-секретарь Синодального отдела Московского... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:47
2022-10-17T21:50
религия
василий рулинский
россия
ейск
краснодарский край
московский патриархат
су-34
крушение су-34 в ейске
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Ейской епархии РПЦ готовы оказать помощь пострадавшим при крушении самолета, написал в своем Telegram–канале пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело."В Ейской епархии готовы оказать необходимую помощь пострадавшим после крушения самолёта во дворе жилого дома", - написал Рулинский.В Telegram-канале Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению уточнили, что епископ Ейский и Тимашевский Павел (Григорьев) связался с главврачом Центральной районной больницы Ейска."Церковь готова подключиться к психологической и духовной помощи пострадавшим, которых будут привозить в ЦРБ, а также их родным и близким. В епархии дали распоряжение всем священникам Ейского благочиния быть на связи, телефоны не отключать, чтобы в любой момент дня и ночи быть готовыми по запросу пострадавших выехать к ним - в больницу или на дом для оказания духовной, психологической помощи, для совершения церковных Таинств", - сказано в сообщении синодального отдела.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824721782.html
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василий рулинский, россия, ейск, краснодарский край, московский патриархат, су-34, крушение су-34 в ейске
Религия, Василий Рулинский, Россия, Ейск, Краснодарский край, Московский Патриархат, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
20:47 17.10.2022 (обновлено: 21:50 17.10.2022)
 
В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета

Василий Рулинский: пострадавшим при крушении Су-34 готовы помочь в Ейской епархии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
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Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Ейской епархии РПЦ готовы оказать помощь пострадавшим при крушении самолета, написал в своем Telegram–канале пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
Самолет упал во дворе на Коммунистической улице Ейска
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Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены
"В Ейской епархии готовы оказать необходимую помощь пострадавшим после крушения самолёта во дворе жилого дома", - написал Рулинский.
В Telegram-канале Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению уточнили, что епископ Ейский и Тимашевский Павел (Григорьев) связался с главврачом Центральной районной больницы Ейска.
"Церковь готова подключиться к психологической и духовной помощи пострадавшим, которых будут привозить в ЦРБ, а также их родным и близким. В епархии дали распоряжение всем священникам Ейского благочиния быть на связи, телефоны не отключать, чтобы в любой момент дня и ночи быть готовыми по запросу пострадавших выехать к ним - в больницу или на дом для оказания духовной, психологической помощи, для совершения церковных Таинств", - сказано в сообщении синодального отдела.
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РелигияВасилий РулинскийРоссияЕйскКраснодарский крайМосковский ПатриархатСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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