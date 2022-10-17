20:47 17.10.2022 (обновлено: 21:50 17.10.2022)
В Ейской епархии готовы помочь пострадавшим при крушении самолета
Василий Рулинский: пострадавшим при крушении Су-34 готовы помочь в Ейской епархии
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В Ейской епархии РПЦ готовы оказать помощь пострадавшим при крушении самолета, написал в своем Telegram–канале пресс-секретарь Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
"В Ейской епархии готовы оказать необходимую помощь пострадавшим после крушения самолёта во дворе жилого дома", - написал Рулинский.
В Telegram-канале Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению уточнили, что епископ Ейский и Тимашевский Павел (Григорьев) связался с главврачом Центральной районной больницы Ейска.
"Церковь готова подключиться к психологической и духовной помощи пострадавшим, которых будут привозить в ЦРБ, а также их родным и близким. В епархии дали распоряжение всем священникам Ейского благочиния быть на связи, телефоны не отключать, чтобы в любой момент дня и ночи быть готовыми по запросу пострадавших выехать к ним - в больницу или на дом для оказания духовной, психологической помощи, для совершения церковных Таинств", - сказано в сообщении синодального отдела.