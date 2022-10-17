https://ria.ru/20221017/eysk-1824734962.html

Спасатели продолжают эвакуацию жителей дома в Ейске, где упал самолет

Спасатели продолжают эвакуацию жителей дома в Ейске, где упал самолет - РИА Новости, 17.10.2022

Спасатели продолжают эвакуацию жителей дома в Ейске, где упал самолет

Эвакуация жителей многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолёт, продолжается, в повышенной готовности находится ещё три краевых спасательных отряда,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:20

2022-10-17T20:20

2022-10-17T21:37

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

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СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Эвакуация жителей многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолёт, продолжается, в повышенной готовности находится ещё три краевых спасательных отряда, готовых выехать на место ЧП по звонку, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края."Спасатели Староминского отряда "Кубань-СПАС" помогают эвакуировать жителей дома. Из Краснодара выехали специалисты краснодарского отряда "Кубань-СПАС", в повышенной готовности находятся еще три краевых спасательных отряда, готовые выехать на место происшествия по звонку", - сказала собеседница агентства.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824715212.html

ейск

краснодарский край

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край