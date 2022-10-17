20:20 17.10.2022 (обновлено: 21:37 17.10.2022)
Спасатели продолжают эвакуацию жителей дома в Ейске, где упал самолет
Спасатели эвакуируют жителей дома в Ейске, на который упал Су-34, сообщили в МЧС
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОчевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Очевидцы наблюдают за пожаром в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
СОЧИ, 17 окт – РИА Новости. Эвакуация жителей многоквартирного дома в Ейске, на который упал самолёт, продолжается, в повышенной готовности находится ещё три краевых спасательных отряда, готовых выехать на место ЧП по звонку, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
"Спасатели Староминского отряда "Кубань-СПАС" помогают эвакуировать жителей дома. Из Краснодара выехали специалисты краснодарского отряда "Кубань-СПАС", в повышенной готовности находятся еще три краевых спасательных отряда, готовые выехать на место происшествия по звонку", - сказала собеседница агентства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сегодня при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск. По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.