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Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске

Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022

Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске

Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:31

2022-10-17T21:31

2022-10-17T21:37

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

ейск

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение су-34 в ейске

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Шесть человек не выходят на связь после пожара в жилом доме в Ейске, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю."По предварительной информации пострадало 25 человек, из них 4 человека погибли, 6 человек не выходят на связь", - говорится в сообщении ведомства.Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/aviakatastrofa-1824731397.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, ейск, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение су-34 в ейске, су-34