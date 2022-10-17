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Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске

Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022

Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске

Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске, они отравились продуктами горения, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:56

2022-10-17T20:56

2022-10-17T21:00

происшествия

ейск

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске, они отравились продуктами горения, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова."На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые - 7 взрослых и 1 ребëнок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар", - написала Минькова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/su-34-1824723082.html

ейск

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происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, краснодарский край