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Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
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Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске
Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске
Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске, они отравились продуктами горения, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:56
2022-10-17T21:00
происшествия
ейск
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске, они отравились продуктами горения, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова."На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые - 7 взрослых и 1 ребëнок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар", - написала Минькова в своем Telegram-канале.
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происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, краснодарский край
Происшествия, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Краснодарский край
20:56 17.10.2022 (обновлено: 21:00 17.10.2022)
 
Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске

Вице-губернатор Минькова: восемь человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВ Ейске потерпел крушение самолет Су-34
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
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В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске, они отравились продуктами горения, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.
"На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые - 7 взрослых и 1 ребëнок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар", - написала Минькова в своем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
20:45
На месте падения Су-34 в Ейске дежурят 20 бригад скорой помощи
 
ПроисшествияЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеКраснодарский край
 
 
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