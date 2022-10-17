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Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены
Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены - РИА Новости, 17.10.2022
Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены, эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, пожар локализован. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:38
2022-10-17T20:38
2022-10-17T20:42
происшествия
ейск
крушение су-34 в ейске
жилье
вениамин кондратьев
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены, эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, пожар локализован.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело."Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
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происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, жилье, вениамин кондратьев, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Жилье, Вениамин Кондратьев, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:38 17.10.2022 (обновлено: 20:42 17.10.2022)
Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены
Глава Кубани Кондратьев: остатки упавшего в Ейске самолета потушены, пожар локализован