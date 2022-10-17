https://ria.ru/20221017/eysk-1824721782.html

Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены

Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены - РИА Новости, 17.10.2022

Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены, эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, пожар локализован. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:38

2022-10-17T20:38

2022-10-17T20:42

происшествия

ейск

крушение су-34 в ейске

жилье

вениамин кондратьев

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что остатки упавшего в Ейске самолета потушены, эвакуация жильцов близлежащих домов отменена, пожар локализован.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело."Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824715212.html

ейск

россия

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происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, жилье, вениамин кондратьев, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)