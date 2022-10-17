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В Ейске развернули операционные для пострадавших при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 17.10.2022
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В Ейске развернули операционные для пострадавших при пожаре в жилом доме
В Ейске развернули операционные для пострадавших при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 17.10.2022
В Ейске развернули операционные для пострадавших при пожаре в жилом доме
В Ейской центральной районной больнице развернуты 8 операционных и 11 коек реанимации для пострадавших при пожаре в жилом доме, сообщила заместитель губернатора РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:25
2022-10-17T20:30
происшествия
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
ейск
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. В Ейской центральной районной больнице развернуты 8 операционных и 11 коек реанимации для пострадавших при пожаре в жилом доме, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова."В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных. Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести - 100 коек с кислородом. На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов", - написала Минькова в Telegram.Она добавила, что задействованы 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, 2 бригады Щербиновской ЦРБ и 2 бригады Староминской ЦРБ, в резерве 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и ещё одна в онкологии.Минькова добавила, что выехала на место происшествия.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824717220.html
краснодарский край
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происшествия, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, ейск
Происшествия, Крушение Су-34 в Ейске, Краснодарский край, Ейск
20:25 17.10.2022 (обновлено: 20:30 17.10.2022)
 
В Ейске развернули операционные для пострадавших при пожаре в жилом доме

В Ейской ЦРБ развернули восемь операционных для пострадавших при пожаре в жилом доме

© РИА Новости / Феликс Папикян / Перейти в медиабанкПожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Феликс Папикян
Перейти в медиабанк
Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. В Ейской центральной районной больнице развернуты 8 операционных и 11 коек реанимации для пострадавших при пожаре в жилом доме, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
"В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных. Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести - 100 коек с кислородом. На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов", - написала Минькова в Telegram.
Она добавила, что задействованы 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, 2 бригады Щербиновской ЦРБ и 2 бригады Староминской ЦРБ, в резерве 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и ещё одна в онкологии.
Минькова добавила, что выехала на место происшествия.
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ПроисшествияКрушение Су-34 в ЕйскеКраснодарский крайЕйск
 
 
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