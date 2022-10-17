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СК возбудил дело после крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
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СК возбудил дело после крушения Су-34 в Ейске
СК возбудил дело после крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022
СК возбудил дело после крушения Су-34 в Ейске
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщает СК РФ. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:30
2022-10-17T19:36
происшествия
ейск
следственный комитет россии (ск рф)
су-34
россия
краснодарский край
крушение су-34 в ейске
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщает СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram.Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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ейск
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происшествия, ейск, следственный комитет россии (ск рф), су-34, россия, краснодарский край, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Следственный комитет России (СК РФ), Су-34, Россия, Краснодарский край, Крушение Су-34 в Ейске
19:30 17.10.2022 (обновлено: 19:36 17.10.2022)
 
СК возбудил дело после крушения Су-34 в Ейске

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВ Ейске потерпел крушение самолет Су-34
В Ейске потерпел крушение самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
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В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщает СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram.
Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Самолет упал во дворе на Коммунистической улице Ейска
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В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
 
ПроисшествияЕйскСледственный комитет России (СК РФ)Су-34РоссияКраснодарский крайКрушение Су-34 в Ейске
 
 
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