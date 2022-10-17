https://ria.ru/20221017/eysk-1824708979.html

СК возбудил дело после крушения Су-34 в Ейске

СК возбудил дело после крушения Су-34 в Ейске - РИА Новости, 17.10.2022

СК возбудил дело после крушения Су-34 в Ейске

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщает СК РФ. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:30

2022-10-17T19:30

2022-10-17T19:36

происшествия

ейск

следственный комитет россии (ск рф)

су-34

россия

краснодарский край

крушение су-34 в ейске

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Су-34 в Ейске, сообщает СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram.Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824703038.html

ейск

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ейск, следственный комитет россии (ск рф), су-34, россия, краснодарский край, крушение су-34 в ейске