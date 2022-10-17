https://ria.ru/20221017/eysk-1824706209.html

В Ейске окажут поддержку жителям дома, загоревшегося после падения Су-34

В Ейске окажут поддержку жителям дома, загоревшегося после падения Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022

В Ейске окажут поддержку жителям дома, загоревшегося после падения Су-34

Жителям девятиэтажки, загоревшейся в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил глава Ейского района Роман Бублик. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:21

2022-10-17T19:21

2022-10-17T19:21

происшествия

ейск

ейский район

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Жителям девятиэтажки, загоревшейся в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета."В городе Ейске произошло ЧП - горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824703038.html

ейск

ейский район

россия

краснодарский край

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ейск, ейский район, россия, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край