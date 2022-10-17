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В Ейске окажут поддержку жителям дома, загоревшегося после падения Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022
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В Ейске окажут поддержку жителям дома, загоревшегося после падения Су-34
В Ейске окажут поддержку жителям дома, загоревшегося после падения Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022
В Ейске окажут поддержку жителям дома, загоревшегося после падения Су-34
Жителям девятиэтажки, загоревшейся в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил глава Ейского района Роман Бублик. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:21
2022-10-17T19:21
происшествия
ейск
ейский район
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Жителям девятиэтажки, загоревшейся в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета."В городе Ейске произошло ЧП - горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе", - написал он в своем Telegram-канале.
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ейский район
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происшествия, ейск, ейский район, россия, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край
Происшествия, Ейск, Ейский район, Россия, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Краснодарский край
19:21 17.10.2022
 
В Ейске окажут поддержку жителям дома, загоревшегося после падения Су-34

Власти Ейска окажут поддержку жителям девятиэтажки, загоревшейся после падения Су-34

Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения Су-34 в Ейске. Кадр из видео очевидца
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Жителям девятиэтажки, загоревшейся в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
"В городе Ейске произошло ЧП - горит девятиэтажка. Все службы оперативно выехали на место пожара. Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе", - написал он в своем Telegram-канале.
Самолет упал во дворе на Коммунистической улице Ейска
19:08
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
 
ПроисшествияЕйскЕйский районРоссияСу-34Крушение Су-34 в ЕйскеКраснодарский край
 
 
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