Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз утвердил транш военной помощи Украине - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/evrosoyuz-1824603426.html
Евросоюз утвердил транш военной помощи Украине
Евросоюз утвердил транш военной помощи Украине - РИА Новости, 17.10.2022
Евросоюз утвердил транш военной помощи Украине
Главы МИД ЕС окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также разворачивание за пределами Украины... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:17
2022-10-17T22:36
в мире
украина
евросоюз
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Главы МИД ЕС окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных, говорится в распространенных заявлениях Совета ЕС.В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Совет сегодня утвердил дополнительные меры в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки и устойчивости украинских вооруженных сил… С учетом нового шестого транша в размере 500 миллионов евро, общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит 3,1 миллиарда евро", - говорится в документе.Сообщается, что военное оборудование, которое будет профинансировано из нового транша, "соответствует текущим приоритетам, выраженным украинским правительством"."В ответ на просьбу Украины о военной поддержке, тренировочная миссия (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны", - указывается в заявлении Совета ЕС.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия может заработать уже в середине ноября, она предполагает подготовку до 15 тысяч украинских военных.Тренировочная миссия Евросоюза рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.Заявленная цель миссии: "способствовать укреплению военного потенциала вооруженных сил Украины для эффективного проведения военных операций". По замыслу Евросоюза, "это должно помочь Украине защищать свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, отстаивать свой суверенитет и защищать гражданских лиц".Миссия также будет координировать другие обучающие миссии для украинских военных, которые страны ЕС проводят на двусторонней основе.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221017/iris-t-1824546903.html
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824541640.html
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824572815.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, европа
В мире, Украина, Евросоюз, Европа
14:17 17.10.2022 (обновлено: 22:36 17.10.2022)
 
Евросоюз утвердил транш военной помощи Украине

Главы МИД Евросоюза утвердили новый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Главы МИД ЕС окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных, говорится в распространенных заявлениях Совета ЕС.
В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
11:22
Германия сможет поставить Украине остальные ПВО IRIS-T только в 2023 году
"Совет сегодня утвердил дополнительные меры в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки и устойчивости украинских вооруженных сил… С учетом нового шестого транша в размере 500 миллионов евро, общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит 3,1 миллиарда евро", - говорится в документе.
Сообщается, что военное оборудование, которое будет профинансировано из нового транша, "соответствует текущим приоритетам, выраженным украинским правительством".
"В ответ на просьбу Украины о военной поддержке, тренировочная миссия (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны", - указывается в заявлении Совета ЕС.
Ранее сообщалось, что тренировочная миссия может заработать уже в середине ноября, она предполагает подготовку до 15 тысяч украинских военных.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
11:00
Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для военной помощи Украине
Тренировочная миссия Евросоюза рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.
Заявленная цель миссии: "способствовать укреплению военного потенциала вооруженных сил Украины для эффективного проведения военных операций". По замыслу Евросоюза, "это должно помочь Украине защищать свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, отстаивать свой суверенитет и защищать гражданских лиц".
Миссия также будет координировать другие обучающие миссии для украинских военных, которые страны ЕС проводят на двусторонней основе.
Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
12:41
WSJ раскрыла, как Украина поставила под угрозу безопасность США
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала