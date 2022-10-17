https://ria.ru/20221017/evrosoyuz-1824603426.html

Евросоюз утвердил транш военной помощи Украине

Евросоюз утвердил транш военной помощи Украине - РИА Новости, 17.10.2022

Евросоюз утвердил транш военной помощи Украине

Главы МИД ЕС окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также разворачивание за пределами Украины... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:17

2022-10-17T14:17

2022-10-17T22:36

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Главы МИД ЕС окончательно утвердили выделение Киеву шестого транша военной помощи в размере 500 миллионов евро, а также разворачивание за пределами Украины тренировочной миссии для украинских военных, говорится в распространенных заявлениях Совета ЕС.В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Совет сегодня утвердил дополнительные меры в рамках Европейского фонда мира для дальнейшей поддержки и устойчивости украинских вооруженных сил… С учетом нового шестого транша в размере 500 миллионов евро, общий вклад ЕС в помощь Украине теперь составит 3,1 миллиарда евро", - говорится в документе.Сообщается, что военное оборудование, которое будет профинансировано из нового транша, "соответствует текущим приоритетам, выраженным украинским правительством"."В ответ на просьбу Украины о военной поддержке, тренировочная миссия (EUMAM Ukraine) обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку вооруженных сил Украины, в том числе сил территориальной обороны", - указывается в заявлении Совета ЕС.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия может заработать уже в середине ноября, она предполагает подготовку до 15 тысяч украинских военных.Тренировочная миссия Евросоюза рассчитана на два года. На этот период выделяется 106,7 миллиона евро.Заявленная цель миссии: "способствовать укреплению военного потенциала вооруженных сил Украины для эффективного проведения военных операций". По замыслу Евросоюза, "это должно помочь Украине защищать свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, отстаивать свой суверенитет и защищать гражданских лиц".Миссия также будет координировать другие обучающие миссии для украинских военных, которые страны ЕС проводят на двусторонней основе.Ранее сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221017/iris-t-1824546903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, европа