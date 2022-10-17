https://ria.ru/20221017/estoniya-1824530158.html

В Эстонии из-за шторма без света остались около четырех тысяч домохозяйств

В Эстонии из-за шторма без света остались около четырех тысяч домохозяйств - РИА Новости, 17.10.2022

В Эстонии из-за шторма без света остались около четырех тысяч домохозяйств

Штормовой ветер, пронесшийся в воскресенье над западными приморскими регионами Эстонии, оставил без электричества около 4 тысяч домохозяйств, сообщила в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:19

2022-10-17T10:19

2022-10-17T10:19

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Штормовой ветер, пронесшийся в воскресенье над западными приморскими регионами Эстонии, оставил без электричества около 4 тысяч домохозяйств, сообщила в понедельник энергетическая компания Elektrilevi."Согласно карте перебоев с электричеством Elektrilevi, утром без электричества остались около 4 тысяч домохозяйств по всей Эстонии, большинство из них в северо-западной части страны", - говорится в сообщении.По данным Спасательного департамента, первые вызовы начали поступать в воскресенье вечером. В основном они касались устранения опасности, связанной с упавшими на дорогу или линии электропередачи деревьями. В городе Хаапсалу ветер снес крышу многоквартирного дома, повреждения получили стоявшие рядом автомобили."Сорванные ветром крыши, сломанные деревья, поврежденные линии электропередач, автомобили. Порывы ветра нанесли большой ущерб во многих местах за короткое время", - написал в соцсетях синоптик Кайро Кийтсак.Согласно прогнозам синоптиков, ветер должен утихнуть в середине дня в понедельник.

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823739290.html

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