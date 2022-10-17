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Главы МИД стран ЕС обсудят наращивание военной помощи Украине - РИА Новости, 17.10.2022
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Главы МИД стран ЕС обсудят наращивание военной помощи Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят наращивание военной помощи Украине - РИА Новости, 17.10.2022
Главы МИД стран ЕС обсудят наращивание военной помощи Украине
Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T01:41
2022-10-17T01:41
жозеп боррель
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сергей лавров
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных.Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, шестой транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 миллиарда евро. Эти средства выделяют из так называемого Европейского фонда мира для частичной компенсации странам ЕС расходов на уже осуществленные военные поставки Украине.Также высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что министры на встрече 17 октября примут официальное решение по запуску тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных.Он пояснил, что подготовка военных с Украины может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. Европейский представитель добавил, что в настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов.Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.Как заявил на прошлой неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ЕС "продолжит оказывать военную поддержку Украине, чтобы она могла противостоять любым атакам со стороны России". "Мы хотим искать дипломатическое решение для этой войны как можно быстрее, но на любую эскалацию со стороны России мы будем отвечать решительно, усиливая военную поддержку Украине", - сказал Боррель.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221014/pomosch-1824141016.html
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жозеп боррель, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сергей лавров, евросоюз, нато
Жозеп Боррель, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
01:41 17.10.2022
 
Главы МИД стран ЕС обсудят наращивание военной помощи Украине

Главы МИД стран ЕС на очередном заседании обсудят новый транш финансовой помощи для ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных.
Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, шестой транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 миллиарда евро. Эти средства выделяют из так называемого Европейского фонда мира для частичной компенсации странам ЕС расходов на уже осуществленные военные поставки Украине.
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Также высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что министры на встрече 17 октября примут официальное решение по запуску тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных.
Он пояснил, что подготовка военных с Украины может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. Европейский представитель добавил, что в настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов.
Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.
Как заявил на прошлой неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ЕС "продолжит оказывать военную поддержку Украине, чтобы она могла противостоять любым атакам со стороны России". "Мы хотим искать дипломатическое решение для этой войны как можно быстрее, но на любую эскалацию со стороны России мы будем отвечать решительно, усиливая военную поддержку Украине", - сказал Боррель.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Жозеп БоррельДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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