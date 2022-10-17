https://ria.ru/20221017/es-1824489450.html

Главы МИД стран ЕС обсудят наращивание военной помощи Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят наращивание военной помощи Украине - РИА Новости, 17.10.2022

Главы МИД стран ЕС обсудят наращивание военной помощи Украине

Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T01:41

2022-10-17T01:41

2022-10-17T01:41

жозеп боррель

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сергей лавров

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на очередном заседании в Люксембурге в понедельник планируют утвердить новый транш финансовой помощи для украинской армии, а также запуск тренировочной миссии для подготовки украинских военных.Как сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, шестой транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 миллиарда евро. Эти средства выделяют из так называемого Европейского фонда мира для частичной компенсации странам ЕС расходов на уже осуществленные военные поставки Украине.Также высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что министры на встрече 17 октября примут официальное решение по запуску тренировочной миссии Евросоюза для украинских военных.Он пояснил, что подготовка военных с Украины может стартовать в середине ноября, бюджет проекта уже согласован. Европейский представитель добавил, что в настоящее время идет согласование вопроса, какие страны будут участвовать в проекте и кто направит для работы в миссии своих инструкторов.Всего за два года планируется подготовить 15 тысяч украинских военных.Как заявил на прошлой неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ЕС "продолжит оказывать военную поддержку Украине, чтобы она могла противостоять любым атакам со стороны России". "Мы хотим искать дипломатическое решение для этой войны как можно быстрее, но на любую эскалацию со стороны России мы будем отвечать решительно, усиливая военную поддержку Украине", - сказал Боррель.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221014/pomosch-1824141016.html

https://ria.ru/20220929/evrosoyuz-1820386702.html

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жозеп боррель, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сергей лавров, евросоюз, нато