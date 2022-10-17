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Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт - РИА Новости, 17.10.2022
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Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт
Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт - РИА Новости, 17.10.2022
Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт
Страны Евросоюза готовы идти на уничтожение лесов ради топлива и будут все дальше уходить от природоохранных норм, которые становятся для них барьером в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:47
2022-10-17T13:47
рашид исмаилов
европа
россия
экология
в мире
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы идти на уничтожение лесов ради топлива и будут все дальше уходить от природоохранных норм, которые становятся для них барьером в энергетическом противостоянии с Россией, рассказал РИА Новости глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.Ранее издание Politico сообщило, что на фоне резкого роста цен на энергоносители Европа ослабляет правила вырубок леса, позволяя людям использовать дрова в качестве топлива, чтобы гарантировать энергетическую безопасность в условиях противостояния с Россией."Наблюдаем разворот в экологической и климатической политике ЕС. Растворился зеленый флер наших партнеров. Жизнь диктует свои правила. Западный коллеги уже вернулись к углю, соорудили заборы на заповедных территориях, что негативно сказывается на миграции животных. Теперь уничтожение лесов", - заявил Исмаилов РИА Новости.Он считает, что европейские страны будут и дальше "отходить от природоохранных норм", поскольку для достижения их политических целей "экология уже мешает, становится барьером".Российское экологическое общество - общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов.
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рашид исмаилов, европа, россия, экология, в мире
Рашид Исмаилов, Европа, Россия, Экология, В мире
13:47 17.10.2022
 
Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт

Эксперт Исмаилов: экология стала для ЕС барьером в энергетической войне с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы идти на уничтожение лесов ради топлива и будут все дальше уходить от природоохранных норм, которые становятся для них барьером в энергетическом противостоянии с Россией, рассказал РИА Новости глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Ранее издание Politico сообщило, что на фоне резкого роста цен на энергоносители Европа ослабляет правила вырубок леса, позволяя людям использовать дрова в качестве топлива, чтобы гарантировать энергетическую безопасность в условиях противостояния с Россией.
"Наблюдаем разворот в экологической и климатической политике ЕС. Растворился зеленый флер наших партнеров. Жизнь диктует свои правила. Западный коллеги уже вернулись к углю, соорудили заборы на заповедных территориях, что негативно сказывается на миграции животных. Теперь уничтожение лесов", - заявил Исмаилов РИА Новости.
Он считает, что европейские страны будут и дальше "отходить от природоохранных норм", поскольку для достижения их политических целей "экология уже мешает, становится барьером".
Российское экологическое общество - общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Шведский университет оценит ущерб экологии из-за ЧП на "Северных потоках"
 
Рашид ИсмаиловЕвропаРоссияЭкологияВ мире
 
 
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