https://ria.ru/20221017/ekologiya-1824594956.html

Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт

Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт - РИА Новости, 17.10.2022

Экология стала барьером в энергетической войне ЕС и России, заявил эксперт

Страны Евросоюза готовы идти на уничтожение лесов ради топлива и будут все дальше уходить от природоохранных норм, которые становятся для них барьером в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:47

2022-10-17T13:47

2022-10-17T13:47

рашид исмаилов

европа

россия

экология

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы идти на уничтожение лесов ради топлива и будут все дальше уходить от природоохранных норм, которые становятся для них барьером в энергетическом противостоянии с Россией, рассказал РИА Новости глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.Ранее издание Politico сообщило, что на фоне резкого роста цен на энергоносители Европа ослабляет правила вырубок леса, позволяя людям использовать дрова в качестве топлива, чтобы гарантировать энергетическую безопасность в условиях противостояния с Россией."Наблюдаем разворот в экологической и климатической политике ЕС. Растворился зеленый флер наших партнеров. Жизнь диктует свои правила. Западный коллеги уже вернулись к углю, соорудили заборы на заповедных территориях, что негативно сказывается на миграции животных. Теперь уничтожение лесов", - заявил Исмаилов РИА Новости.Он считает, что европейские страны будут и дальше "отходить от природоохранных норм", поскольку для достижения их политических целей "экология уже мешает, становится барьером".Российское экологическое общество - общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов.

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рашид исмаилов, европа, россия, экология, в мире