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В ноябре многие туристы не смогут попасть в Шарм-эш-Шейх

В ноябре многие туристы не смогут попасть в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 17.10.2022

В ноябре многие туристы не смогут попасть в Шарм-эш-Шейх

Большинство туристов из России, которые отправятся в Египет в ноябре, полетят в Хургаду, так как в Шарм-эш-Шейхе гостиницы зарезервированы за участниками... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:08

2022-10-17T14:08

2022-10-17T16:15

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Большинство туристов из России, которые отправятся в Египет в ноябре, полетят в Хургаду, так как в Шарм-эш-Шейхе гостиницы зарезервированы за участниками климатического форума, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".С 6 по 18 ноября в Шарм-эш-Шейхе пройдет 27-я конференция ООН по изменению климата. На нее приедут 90 лидеров разных стран. Как передает корреспондент РИА Новости, мероприятие привело к ажиотажному спросу на отели Шарм-эш-Шейха и росту цен в несколько раз. Так, номер в гостинице Charmillion с 6 по 13 ноября на двоих обойдется минимум в 3200 долларов, в сети Albatros – не менее четырех тысяч долларов, а в отеле Barcelo все номера выкуплены. В обычное время они стоят 100-200 долларов за ночь."На даты проведения конференции места в отелях Шарм-эш-Шейха в большинстве отелей не доступны и не подтверждаются. Основным туроператорам по египетскому направлению было известно заранее, что все места в отелях Шарм-эш-Шейха будут зарезервированы за делегатами конференции. Поэтому большинство путешественников, которые выберут для отдыха Египет в ноябре, отправится в Хургаду", — сказали в пресс-службе "Интуриста".Там уточнили, что в связи с тем, что о датах конференции было известно заранее, туроператор формировал свою полетную программу с учетом мероприятий в Шарм-эш-Шейхе. "В Хургаду стартуем с 30 октября, а вот в Шарм-эш-Шейх почти на месяц позже — с 21 ноября", — указали в "Интуристе".В туроператоре Tez Tour тоже рассказали о подорожании. "Так, например, провести отпуск в Barcelo tiran Sharm в ноябре на десять процентов дороже, чем в октябре, а в объектах сети Albatros максимальный рост цен составил 40 процентов, при этом в валютном эквиваленте недельный отдых будет стоить до 1,5 тысяч долларов", — указали в пресс-службе компании. Для посетителей форума установлен отличный от туристического ценовой порог в отелях региона, поэтому цена размещения для них будет существенно выше, чем для отдыхающих на побережье Красного моря.

https://ria.ru/20221014/egipet-1823946782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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