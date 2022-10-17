https://ria.ru/20221017/dtp-1824682970.html

В Тамбовской области в ДТП с поездом пострадали 14 человек

В Тамбовской области в ДТП с поездом пострадали 14 человек - РИА Новости, 17.10.2022

В Тамбовской области в ДТП с поездом пострадали 14 человек

Число пострадавших в ДТП с поездом в Тамбовской области увеличилось до 14 человек, в их числе ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД УМВД России по РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:03

2022-10-17T18:03

2022-10-17T18:03

происшествия

тамбовская область

россия

сампурский район

угибдд

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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с поездом в Тамбовской области увеличилось до 14 человек, в их числе ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.Авария произошла в Сампурском районе Тамбовской области, где пассажирский поезд столкнулся с "Камазом"."В результате ДТП, по предварительным данным, погиб помощник машиниста, пострадало 14 человек, в том числе водитель "Камаза", машинист и пассажиры поезда (в том числе два тяжелых пострадавших, один из них несовершеннолетний ребенок 3 лет). Пострадавших доставили в Сампурскую ЦРБ, ребенок ожидает санитарную авиацию", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221017/ugon-1824680927.html

тамбовская область

россия

сампурский район

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происшествия, тамбовская область, россия, сампурский район, угибдд