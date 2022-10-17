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В Тамбовской области в ДТП с поездом пострадали 14 человек
В Тамбовской области в ДТП с поездом пострадали 14 человек - РИА Новости, 17.10.2022
В Тамбовской области в ДТП с поездом пострадали 14 человек
Число пострадавших в ДТП с поездом в Тамбовской области увеличилось до 14 человек, в их числе ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД УМВД России по РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:03
2022-10-17T18:03
2022-10-17T18:03
происшествия
тамбовская область
россия
сампурский район
угибдд
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с поездом в Тамбовской области увеличилось до 14 человек, в их числе ребёнок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.Авария произошла в Сампурском районе Тамбовской области, где пассажирский поезд столкнулся с "Камазом"."В результате ДТП, по предварительным данным, погиб помощник машиниста, пострадало 14 человек, в том числе водитель "Камаза", машинист и пассажиры поезда (в том числе два тяжелых пострадавших, один из них несовершеннолетний ребенок 3 лет). Пострадавших доставили в Сампурскую ЦРБ, ребенок ожидает санитарную авиацию", — сообщили в пресс-службе.
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происшествия, тамбовская область, россия, сампурский район, угибдд
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Сампурский район, УГИБДД
В Тамбовской области в ДТП с поездом пострадали 14 человек
Число пострадавших в ДТП с поездом в Тамбовской области увеличилось до 14