https://ria.ru/20221017/dtp-1824646388.html

В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом

В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом - РИА Новости, 17.10.2022

В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом

Один человек погиб, ещё восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области, спасатели уже работают на месте происшествия, РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:38

2022-10-17T16:38

2022-10-17T17:00

происшествия

тамбовская область

россия

сампурский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Один человек погиб, ещё восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области, спасатели уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области."В 15:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тамбовской области поступила информация о ДТП пассажирского поезда с автомобилем марки КАМАЗ в Сампурском районе Тамбовской области на железнодорожном переезде. На данный момент известно, что один человек погиб, восемь пострадали. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарная часть. Остальная информация уточняется", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220813/poezd-1809343172.html

тамбовская область

россия

сампурский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тамбовская область, россия, сампурский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)