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В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом - РИА Новости, 17.10.2022
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В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом
В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом - РИА Новости, 17.10.2022
В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом
Один человек погиб, ещё восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области, спасатели уже работают на месте происшествия, РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:38
2022-10-17T17:00
происшествия
тамбовская область
россия
сампурский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Один человек погиб, ещё восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области, спасатели уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области."В 15:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тамбовской области поступила информация о ДТП пассажирского поезда с автомобилем марки КАМАЗ в Сампурском районе Тамбовской области на железнодорожном переезде. На данный момент известно, что один человек погиб, восемь пострадали. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарная часть. Остальная информация уточняется", — сообщили в пресс-службе.
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тамбовская область
россия
сампурский район
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происшествия, тамбовская область, россия, сампурский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Сампурский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:38 17.10.2022 (обновлено: 17:00 17.10.2022)
 
В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом

Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа под Тамбовом

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанкНа месте столкновения поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области
На месте столкновения поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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На месте столкновения поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Один человек погиб, ещё восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области, спасатели уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.
"В 15:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тамбовской области поступила информация о ДТП пассажирского поезда с автомобилем марки КАМАЗ в Сампурском районе Тамбовской области на железнодорожном переезде. На данный момент известно, что один человек погиб, восемь пострадали. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарная часть. Остальная информация уточняется", — сообщили в пресс-службе.
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ПроисшествияТамбовская областьРоссияСампурский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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