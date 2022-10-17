https://ria.ru/20221017/dtp-1824646388.html
В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом
В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом - РИА Новости, 17.10.2022
В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом
Один человек погиб, ещё восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области, спасатели уже работают на месте происшествия, РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:38
2022-10-17T16:38
2022-10-17T17:00
происшествия
тамбовская область
россия
сампурский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824653302_0:183:1074:787_1920x0_80_0_0_a365a2b74e1f9c26918b7b93049e07b8.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Один человек погиб, ещё восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа в Сампурском районе Тамбовской области, спасатели уже работают на месте происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области."В 15:30 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Тамбовской области поступила информация о ДТП пассажирского поезда с автомобилем марки КАМАЗ в Сампурском районе Тамбовской области на железнодорожном переезде. На данный момент известно, что один человек погиб, восемь пострадали. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарная часть. Остальная информация уточняется", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220813/poezd-1809343172.html
тамбовская область
россия
сампурский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824653302_0:0:1056:792_1920x0_80_0_0_534b9a7affe264468983859eb2a23678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, россия, сампурский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Сампурский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:38 17.10.2022 (обновлено: 17:00 17.10.2022)
В Тамбовской области пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом
Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении поезда и КАМАЗа под Тамбовом