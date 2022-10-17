https://ria.ru/20221017/dron-1824633434.html

Эксперт счел сообщения о новом украинском дроне элементом пропаганды

Эксперт счел сообщения о новом украинском дроне элементом пропаганды - РИА Новости, 17.10.2022

Эксперт счел сообщения о новом украинском дроне элементом пропаганды

Заявления "Укроборонпрома" о новом боевом беспилотнике во время "прилетов" по объектам инфраструктуры дронов-камикадзе "Герань-2" является пропагандистским... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T15:57

2022-10-17T15:57

2022-10-17T15:57

технологии

украина

киев

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укроборонпром

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Заявления "Укроборонпрома" о новом боевом беспилотнике во время "прилетов" по объектам инфраструктуры дронов-камикадзе "Герань-2" является пропагандистским ходом, ни один из анонсированных в последние годы Киевом крупных проектов в сфере БЛА так и не был реализован, объяснил РИА Новости в понедельник ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.Ранее украинский госконцерн анонсировал создание беспилотника с дальностью полета в тысячу километров и весом боевой части в 75 килограммов. Согласно сообщению, украинские специалисты вносят в дрон "последние штрихи"."Вброс в прессу информации по подобному беспилотнику может быть вызван либо желанием поднять боевой дух, либо желанием подогреть интерес к теме, которую готовят для презентации с целью получения финансирования. Что до заявленных характеристик, дальность действия в 1000 километров не выглядит чем-то фантастическим, особенно если речь идет о невозвращаемом аппарате", - сказал Федутинов.При этом эксперт отметил, что, судя по заявленному "Укроборонпромом" весу боевой части дрона, его размерность предполагается существенно большей, чем у "Гераней-2".В то же время Федутинов напомнил, что на Украине в течение последнего десятилетия имелось немало проектов беспилотных авиационных систем, наиболее крупные: БЛА "Горлица", работы по которому вело КБ "Антонов", БЛА "Сокол-300" с головным разработчиком в лице КБ "Луч", а также инициированный частной компанией Ace проект стелс-беспилотника Ace One - ни один из них так и не был реализован."Причин тому несколько. Это и коррупция в распоряжающихся финансами заказывающих структурах и явно завышенные обещания местных разработчиков, что иначе как авантюризмом назвать было сложно", - пояснил собеседник агентства.Неприятные сюрпризы возможныВместе с тем эксперт отметил, что специалисты украинской "оборонки" могут переоборудовать закупленные за рубежом гражданские беспилотники в дроны-камикадзе, которые могут "достаточно эффективно" применяться."Как показал опыт последних месяцев, со стороны Украины можно ожидать некоторых инициативных нетиповых решений в части использования беспилотной техники в ударных задачах. В качестве иллюстрации здесь достаточно вспомнить атаки на Новошахтинский НПЗ, на штаб Черноморского флота России в Севастополе и на аэродром Шайковка в Калужской области", - сказал Федутинов.По словам эксперта, все эти атаки были осуществлены с использованием коммерчески доступных моделей дронов зарубежного производства, адаптированных украинскими специалистами для несения ударной нагрузки: "Российским силовым структурам необходимо быть готовыми к тому, что подобная практика может иметь продолжение".

https://ria.ru/20221001/bayraktar-1820830667.html

https://ria.ru/20221014/borba-1823882872.html

https://ria.ru/20221013/bespilotnik-1823752348.html

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технологии, украина, киев, россия, укроборонпром