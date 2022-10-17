https://ria.ru/20221017/donetsk-1824638576.html
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:15
2022-10-17T16:15
2022-10-17T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району города. По улице Гюго ранены мужчина 1959 года рождения и женщина 1939 года рождения. Доставлены в ГБ №14, где получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из-за обстрелов украинскими войсками Донецка мирный житель погиб и еще семь пострадали.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка