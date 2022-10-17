https://ria.ru/20221017/donetsk-1824638576.html

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:15

2022-10-17T16:15

2022-10-17T16:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району города. По улице Гюго ранены мужчина 1959 года рождения и женщина 1939 года рождения. Доставлены в ГБ №14, где получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из-за обстрелов украинскими войсками Донецка мирный житель погиб и еще семь пострадали.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы рф