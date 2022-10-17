https://ria.ru/20221017/donetsk-1824539891.html

Мэрия Донецка работает дистанционно из-за повреждения здания

Мэрия Донецка работает дистанционно из-за повреждения здания - РИА Новости, 17.10.2022

Мэрия Донецка работает дистанционно из-за повреждения здания

Администрация Донецка продолжает работу в дистанционном формате из-за сильного повреждения здания при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:54

2022-10-17T10:54

2022-10-17T10:54

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

жкх

россия

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Администрация Донецка продолжает работу в дистанционном формате из-за сильного повреждения здания при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.В воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало, что здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району."В связи со вчерашним попаданием украинских снарядов в здание городской администрации работа всех служб продолжается в дистанционном режиме", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/italiya-1824488961.html

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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, жкх, россия