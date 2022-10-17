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Мэрия Донецка работает дистанционно из-за повреждения здания - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/donetsk-1824539891.html
Мэрия Донецка работает дистанционно из-за повреждения здания
Мэрия Донецка работает дистанционно из-за повреждения здания - РИА Новости, 17.10.2022
Мэрия Донецка работает дистанционно из-за повреждения здания
Администрация Донецка продолжает работу в дистанционном формате из-за сильного повреждения здания при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:54
2022-10-17T10:54
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
жкх
россия
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Администрация Донецка продолжает работу в дистанционном формате из-за сильного повреждения здания при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.В воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало, что здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району."В связи со вчерашним попаданием украинских снарядов в здание городской администрации работа всех служб продолжается в дистанционном режиме", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221017/italiya-1824488961.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, жкх, россия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, ЖКХ, Россия
10:54 17.10.2022
 
Мэрия Донецка работает дистанционно из-за повреждения здания

Мэр Донецка Кулемзин: администрация города работает дистанционно из-за повреждения здания

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПомещение здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Помещение здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Помещение здания городской администрации в центре Донецка, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Администрация Донецка продолжает работу в дистанционном формате из-за сильного повреждения здания при обстреле украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
В воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало, что здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. По словам Кулемзина, в здание, предположительно, попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных по Ворошиловскому району.
"В связи со вчерашним попаданием украинских снарядов в здание городской администрации работа всех служб продолжается в дистанционном режиме", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаЖКХРоссия
 
 
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