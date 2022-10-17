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ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, пострадали три человека - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/donetsk-1824520892.html
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, пострадали три человека
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, пострадали три человека - РИА Новости, 17.10.2022
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, пострадали три человека
Остановка общественного транспорта и маршрутный автобус попали под обстрел украинских войск в Донецке, ранены три мирных жителя, сообщил в понедельник штаб... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:55
2022-10-17T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Остановка общественного транспорта и маршрутный автобус попали под обстрел украинских войск в Донецке, ранены три мирных жителя, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."По предварительным данным, при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка под удар попала остановка общественного транспорта и маршрутный автобус, ранены три мирных жителя. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В свою очередь мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Кировского района (микрорайон Бирюзова) пострадали два пассажира автобуса маршрута № 41.
https://ria.ru/20221017/donbass-1824516412.html
донецк
кировский район
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Кадры с места обстрела автобуса в Донецке, где были ранены три мирных жителя
Автобус и остановка попали под украинский обстрел в Донецке, ранены 3 мирных жителя, сообщили в ДНР
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
09:55 17.10.2022 (обновлено: 14:41 17.10.2022)
 
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, пострадали три человека

Штаб ДНР: ВСУ обстреляли автобусную обстановку в Донецке, пострадали три человека

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Остановка общественного транспорта и маршрутный автобус попали под обстрел украинских войск в Донецке, ранены три мирных жителя, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
"По предварительным данным, при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка под удар попала остановка общественного транспорта и маршрутный автобус, ранены три мирных жителя. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В свою очередь мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Кировского района (микрорайон Бирюзова) пострадали два пассажира автобуса маршрута № 41.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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