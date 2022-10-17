https://ria.ru/20221017/donetsk-1824520892.html

ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, пострадали три человека

ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, пострадали три человека - РИА Новости, 17.10.2022

ВСУ обстреляли автобусную остановку в Донецке, пострадали три человека

Остановка общественного транспорта и маршрутный автобус попали под обстрел украинских войск в Донецке, ранены три мирных жителя, сообщил в понедельник штаб... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:55

2022-10-17T09:55

2022-10-17T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Остановка общественного транспорта и маршрутный автобус попали под обстрел украинских войск в Донецке, ранены три мирных жителя, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."По предварительным данным, при обстреле поселка Лидиевка в Кировском районе Донецка под удар попала остановка общественного транспорта и маршрутный автобус, ранены три мирных жителя. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В свою очередь мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Кировского района (микрорайон Бирюзова) пострадали два пассажира автобуса маршрута № 41.

https://ria.ru/20221017/donbass-1824516412.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Кадры с места обстрела автобуса в Донецке, где были ранены три мирных жителя Автобус и остановка попали под украинский обстрел в Донецке, ранены 3 мирных жителя, сообщили в ДНР 2022-10-17T09:55 true PT1M30S

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика