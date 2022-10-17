https://ria.ru/20221017/donbass-1824526498.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:12
2022-10-17T10:12
2022-10-17T10:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
зайцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.18 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 9.20 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.35 мск по Зайцево - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, макеевка, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Зайцево
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку, Макеевке и Зайцево