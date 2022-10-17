https://ria.ru/20221017/donbass-1824516412.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:36
2022-10-17T09:36
2022-10-17T09:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 8.55 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.07 мск по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов