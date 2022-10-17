https://ria.ru/20221017/donbass-1824516412.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:36

2022-10-17T09:36

2022-10-17T09:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 8.55 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.07 мск по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины