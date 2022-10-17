Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/donbass-1824516412.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:36
2022-10-17T09:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_0:244:3208:2048_1920x0_80_0_0_8a6706a18a7fe935e4808011fc529a00.jpg
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 8.55 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.07 мск по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727029679_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_91adae6e09d7c6a325888b0b4489634f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:36 17.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватой 16 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 8.55 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.07 мск по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Вырежем всех зрадников". Что устроил Киев на "освобожденных территориях"
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала