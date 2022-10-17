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Украинские войска обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/donbass-1824506067.html
Украинские войска обстреляли три города в ДНР
Украинские войска обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска обстреляли три города в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:02
2022-10-17T10:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, в 07:45 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров.В 08:05 — четыре 152-миллиметровых снаряда по Кировскому району Донецка, а через пять минут — еще семь таких снарядов по Петровскому району.В 08:20 украинские подразделения обстреляли Никитовский район Горловки пятью снарядами калибра 155 миллиметров.Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, при обстреле Донецка под удар попала остановка и автобус. Ранения получили три человека.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по результатам прошедших там референдумов и обращения властей регионов к руководству России.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, горловка, макеевка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
09:02 17.10.2022 (обновлено: 10:32 17.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли три города в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, в 07:45 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров.
В 08:05 — четыре 152-миллиметровых снаряда по Кировскому району Донецка, а через пять минут — еще семь таких снарядов по Петровскому району.
В 08:20 украинские подразделения обстреляли Никитовский район Горловки пятью снарядами калибра 155 миллиметров.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Вырежем всех зрадников". Что устроил Киев на "освобожденных территориях"
Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, при обстреле Донецка под удар попала остановка и автобус. Ранения получили три человека.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по результатам прошедших там референдумов и обращения властей регионов к руководству России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:20Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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