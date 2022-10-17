https://ria.ru/20221017/donbass-1824506067.html
Украинские войска обстреляли три города в ДНР
Украинские войска обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска обстреляли три города в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:02
2022-10-17T09:02
2022-10-17T10:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, в 07:45 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров.В 08:05 — четыре 152-миллиметровых снаряда по Кировскому району Донецка, а через пять минут — еще семь таких снарядов по Петровскому району.В 08:20 украинские подразделения обстреляли Никитовский район Горловки пятью снарядами калибра 155 миллиметров.Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, при обстреле Донецка под удар попала остановка и автобус. Ранения получили три человека.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по результатам прошедших там референдумов и обращения властей регионов к руководству России.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, горловка, макеевка, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донбасс
09:02 17.10.2022 (обновлено: 10:32 17.10.2022)
Украинские войска обстреляли три города в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку