https://ria.ru/20221017/donbass-1824506067.html

Украинские войска обстреляли три города в ДНР

Украинские войска обстреляли три города в ДНР - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские войска обстреляли три города в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:02

2022-10-17T09:02

2022-10-17T10:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, в 07:45 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибра 155 миллиметров.В 08:05 — четыре 152-миллиметровых снаряда по Кировскому району Донецка, а через пять минут — еще семь таких снарядов по Петровскому району.В 08:20 украинские подразделения обстреляли Никитовский район Горловки пятью снарядами калибра 155 миллиметров.Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, при обстреле Донецка под удар попала остановка и автобус. Ранения получили три человека.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по результатам прошедших там референдумов и обращения властей регионов к руководству России.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк

горловка

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, макеевка, донецкая народная республика, донбасс