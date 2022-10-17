https://ria.ru/20221017/donbass-1824502426.html
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Три мирных жителя погибли и восемь получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:36
2022-10-17T08:36
2022-10-17T08:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли и восемь получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 16 октября до 08:00 17 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики погибли 3 человека и еще 8 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР заявил о трех погибших и восьми пострадавших из-за обстрелов ВСУ за сутки