https://ria.ru/20221017/donbass-1824502426.html

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022

В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Три мирных жителя погибли и восемь получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:36

2022-10-17T08:36

2022-10-17T08:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли и восемь получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 16 октября до 08:00 17 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики погибли 3 человека и еще 8 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины