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В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/donbass-1824502426.html
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Три мирных жителя погибли и восемь получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:36
2022-10-17T08:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли и восемь получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 16 октября до 08:00 17 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики погибли 3 человека и еще 8 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
08:36 17.10.2022
 
В ДНР три человека погибли за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР заявил о трех погибших и восьми пострадавших из-за обстрелов ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖительница Донбасса показывает осколки украинских снарядов крупного калибра после обстрела
Жительница Донбасса показывает осколки украинских снарядов крупного калибра после обстрела - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Донбасса показывает осколки украинских снарядов крупного калибра после обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Три мирных жителя погибли и восемь получили ранения за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 16 октября до 08:00 17 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики погибли 3 человека и еще 8 мирных жителя получили ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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