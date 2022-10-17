https://ria.ru/20221017/dom-1824719978.html

В доме, поврежденном при крушении Су-34, проживают порядка 600 человек

В доме, поврежденном при крушении Су-34, проживают порядка 600 человек - РИА Новости, 17.10.2022

В доме, поврежденном при крушении Су-34, проживают порядка 600 человек

В пострадавшем после падения военного самолета Су-34 доме в Ейске проживают примерно 600 человек, губернатор распорядился установить местонахождение каждого из... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T20:30

2022-10-17T20:30

2022-10-17T23:32

су-34

происшествия

жилье

владимир путин

ейск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В пострадавшем после падения военного самолета Су-34 доме в Ейске проживают примерно 600 человек, губернатор распорядился установить местонахождение каждого из проживающих, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.Как сообщало ранее ГУМЧС по региону в результате крушения самолета Су-34 в Ейске 2 человека погибли, 15 госпитализированы.По поручению губернатора в ближайшие санатории будут размещены все люди из эвакуированного дома. Кроме того, эвакуируют жильцов близлежащих к месту ЧП домов. Всем желающим будут предоставлены места в санаториях, обеспечат всем необходимым.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824715212.html

ейск

россия

краснодарский край

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места крушения учебного самолета Су-34 в Ейске Кадры с места крушения учебного самолета Су-34 в Ейске 2022-10-17T20:30 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

су-34, происшествия, жилье, владимир путин, ейск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-34 в ейске