https://ria.ru/20221017/dom-1824719978.html
В доме, поврежденном при крушении Су-34, проживают порядка 600 человек
В доме, поврежденном при крушении Су-34, проживают порядка 600 человек - РИА Новости, 17.10.2022
В доме, поврежденном при крушении Су-34, проживают порядка 600 человек
В пострадавшем после падения военного самолета Су-34 доме в Ейске проживают примерно 600 человек, губернатор распорядился установить местонахождение каждого из... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T20:30
2022-10-17T20:30
2022-10-17T23:32
су-34
происшествия
жилье
владимир путин
ейск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В пострадавшем после падения военного самолета Су-34 доме в Ейске проживают примерно 600 человек, губернатор распорядился установить местонахождение каждого из проживающих, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.Как сообщало ранее ГУМЧС по региону в результате крушения самолета Су-34 в Ейске 2 человека погибли, 15 госпитализированы.По поручению губернатора в ближайшие санатории будут размещены все люди из эвакуированного дома. Кроме того, эвакуируют жильцов близлежащих к месту ЧП домов. Всем желающим будут предоставлены места в санаториях, обеспечат всем необходимым.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824715212.html
ейск
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internet-group@rian.ru
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Кадры с места крушения учебного самолета Су-34 в Ейске
Кадры с места крушения учебного самолета Су-34 в Ейске
2022-10-17T20:30
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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су-34, происшествия, жилье, владимир путин, ейск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение су-34 в ейске
Су-34, Происшествия, Жилье, Владимир Путин, Ейск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение Су-34 в Ейске
20:30 17.10.2022 (обновлено: 23:32 17.10.2022)
В доме, поврежденном при крушении Су-34, проживают порядка 600 человек
Около 600 человек проживают в доме в Ейске, который загорелся после падения самолета Су-34