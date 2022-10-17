https://ria.ru/20221017/dollar-1824488828.html
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар - РИА Новости, 17.10.2022
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
В условиях западных санкций необходимость России в американском долларе снижается, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T02:17
2022-10-17T02:17
2022-10-17T02:17
экономика
диана степанова
россия
рэу имени г. в. плеханова
санкции в отношении россии
доллар
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В условиях западных санкций необходимость России в американском долларе снижается, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.По ее словам, текущее укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.При этом монетарные власти пытаются вернуть рубль на выгодный для бюджета уровень в 66-70 за доллар, подчеркнула эксперт.Второстепенным фактором укрепления американской валюты станет возможное увеличение объемов параллельного импорта, добавила Степанова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, диана степанова, россия, рэу имени г. в. плеханова, санкции в отношении россии, доллар
Экономика, Диана Степанова, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Санкции в отношении России, Доллар
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
Доцент Степанова заявила о снижении потребности России в долларе из-за санкций Запада