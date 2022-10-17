https://ria.ru/20221017/dollar-1824488828.html

Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар

Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар - РИА Новости, 17.10.2022

Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар

В условиях западных санкций необходимость России в американском долларе снижается, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T02:17

2022-10-17T02:17

2022-10-17T02:17

экономика

диана степанова

россия

рэу имени г. в. плеханова

санкции в отношении россии

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818354532_0:135:3141:1901_1920x0_80_0_0_1b77b16c8b6683b18896a1f03f22aa7b.jpg

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В условиях западных санкций необходимость России в американском долларе снижается, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.По ее словам, текущее укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.При этом монетарные власти пытаются вернуть рубль на выгодный для бюджета уровень в 66-70 за доллар, подчеркнула эксперт.Второстепенным фактором укрепления американской валюты станет возможное увеличение объемов параллельного импорта, добавила Степанова.

https://ria.ru/20221016/bayden-1824358306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, диана степанова, россия, рэу имени г. в. плеханова, санкции в отношении россии, доллар