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Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар - РИА Новости, 17.10.2022
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Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар - РИА Новости, 17.10.2022
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар
В условиях западных санкций необходимость России в американском долларе снижается, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T02:17
2022-10-17T02:17
экономика
диана степанова
россия
рэу имени г. в. плеханова
санкции в отношении россии
доллар
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В условиях западных санкций необходимость России в американском долларе снижается, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.По ее словам, текущее укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.При этом монетарные власти пытаются вернуть рубль на выгодный для бюджета уровень в 66-70 за доллар, подчеркнула эксперт.Второстепенным фактором укрепления американской валюты станет возможное увеличение объемов параллельного импорта, добавила Степанова.
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экономика, диана степанова, россия, рэу имени г. в. плеханова, санкции в отношении россии, доллар
Экономика, Диана Степанова, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Санкции в отношении России, Доллар
02:17 17.10.2022
 
Эксперт рассказала, почему России не нужен доллар

Доцент Степанова заявила о снижении потребности России в долларе из-за санкций Запада

© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты
Долларовые банкноты - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В условиях западных санкций необходимость России в американском долларе снижается, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
По ее словам, текущее укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.
При этом монетарные власти пытаются вернуть рубль на выгодный для бюджета уровень в 66-70 за доллар, подчеркнула эксперт.
Второстепенным фактором укрепления американской валюты станет возможное увеличение объемов параллельного импорта, добавила Степанова.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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ЭкономикаДиана СтепановаРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаСанкции в отношении РоссииДоллар
 
 
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