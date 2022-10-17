https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824679921.html

В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях

В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях - РИА Новости, 17.10.2022

В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях

В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях, они доступны в базе данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:57

2022-10-17T17:57

2022-10-17T19:08

специальная военная операция на украине

безопасность

госдума рф

вооруженные силы рф

россия

вячеслав володин

андрей картаполов

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях, они доступны в базе данных нижней палаты парламента.Авторами документа стали спикер Вячеслав Володин, члены комитета по обороне и его глава Андрей Картаполов."Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации", — говорится в тексте документа.Там указывается, что такие подразделения может создавать Министерство обороны по решению президента.Помимо этого, поправки оговаривают денежное содержание добровольцев — его размеры устанавливаются Министерством обороны применительно к размерам денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Наряду с этим им могут устанавливаться и другие выплаты. Также в соответствии с поправками добровольцы будут получать обязательную страховку за счет бюджета.

https://ria.ru/20221014/dobrovoltsy-1823894153.html

https://ria.ru/20221017/klishas-1824638068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, госдума рф, вооруженные силы рф, россия, вячеслав володин, андрей картаполов