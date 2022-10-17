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В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824679921.html
В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях
В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях - РИА Новости, 17.10.2022
В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях
В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях, они доступны в базе данных нижней палаты парламента. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:57
2022-10-17T19:08
специальная военная операция на украине
безопасность
госдума рф
вооруженные силы рф
россия
вячеслав володин
андрей картаполов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях, они доступны в базе данных нижней палаты парламента.Авторами документа стали спикер Вячеслав Володин, члены комитета по обороне и его глава Андрей Картаполов."Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации", — говорится в тексте документа.Там указывается, что такие подразделения может создавать Министерство обороны по решению президента.Помимо этого, поправки оговаривают денежное содержание добровольцев — его размеры устанавливаются Министерством обороны применительно к размерам денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Наряду с этим им могут устанавливаться и другие выплаты. Также в соответствии с поправками добровольцы будут получать обязательную страховку за счет бюджета.
https://ria.ru/20221014/dobrovoltsy-1823894153.html
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безопасность, госдума рф, вооруженные силы рф, россия, вячеслав володин, андрей картаполов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Россия, Вячеслав Володин, Андрей Картаполов
17:57 17.10.2022 (обновлено: 19:08 17.10.2022)
 
В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях

Володин и Картаполов внесли в ГД поправки о порядке создания добровольческих формирований

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона принимают присягу
Военнослужащие добровольческого батальона принимают присягу - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие добровольческого батальона принимают присягу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях, они доступны в базе данных нижней палаты парламента.
Авторами документа стали спикер Вячеслав Володин, члены комитета по обороне и его глава Андрей Картаполов.
"Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации", — говорится в тексте документа.
Там указывается, что такие подразделения может создавать Министерство обороны по решению президента.
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Помимо этого, поправки оговаривают денежное содержание добровольцев — его размеры устанавливаются Министерством обороны применительно к размерам денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и занимающих аналогичные воинские должности. Наряду с этим им могут устанавливаться и другие выплаты.
Также в соответствии с поправками добровольцы будут получать обязательную страховку за счет бюджета.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГосдума РФВооруженные силы РФРоссияВячеслав ВолодинАндрей Картаполов
 
 
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