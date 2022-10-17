https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824639188.html

Более ста добровольцев уехали на спецоперацию в составе казачьей бригады

Более ста добровольцев уехали на спецоперацию в составе казачьей бригады - РИА Новости, 17.10.2022

Более ста добровольцев уехали на спецоперацию в составе казачьей бригады

Новое подразделение кубанского казачества в составе более 100 добровольцев сформировано и отправлено для участия в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:17

2022-10-17T16:17

2022-10-17T16:17

специальная военная операция на украине

краснодарский край

донецкая народная республика

россия

кубанское казачье войско

ситуация в днр и лнр

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Новое подразделение кубанского казачества в составе более 100 добровольцев сформировано и отправлено для участия в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.В специальной военной операции в составе бригады "Кубань" и воинских частей участвуют свыше 2500 казаков Кубанского казачьего войска, добавляют в пресс-службе."Церемония отправки более 100 добровольцев, направляющихся для выполнения боевых задач в казачью бригаду "Кубань", состоялась в Ростовской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в регионе сформировали казачью бригаду "Кубань", в нее вошли три отряда Кубанского казачьего войска.Более двух недель казаки проходили тактическую и медицинскую подготовку, основы минно-взрывного дела, разведывательной деятельности, проводили тренировки по огневой подготовке и управлению военной техникой и беспилотными летательными аппаратами. Многие из них уже участвовали в боевых действиях, обладая всеми необходимыми навыками, отмечают в пресс-службе.Ранее сообщалось, что среди казачьих добровольческих отрядов на территории спецоперации участвуют "Кубань" - выполняет боевые задачи на территории ДНР на Краснолиманском направлении, а также "Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги" - на запорожском направлении, представительство кубанского казачества есть и в ростовском отряде "Дон".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

краснодарский край

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

краснодарский край, донецкая народная республика, россия, кубанское казачье войско, ситуация в днр и лнр