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Более ста добровольцев уехали на спецоперацию в составе казачьей бригады - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824639188.html
Более ста добровольцев уехали на спецоперацию в составе казачьей бригады
Более ста добровольцев уехали на спецоперацию в составе казачьей бригады - РИА Новости, 17.10.2022
Более ста добровольцев уехали на спецоперацию в составе казачьей бригады
Новое подразделение кубанского казачества в составе более 100 добровольцев сформировано и отправлено для участия в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:17
2022-10-17T16:17
специальная военная операция на украине
краснодарский край
донецкая народная республика
россия
кубанское казачье войско
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Новое подразделение кубанского казачества в составе более 100 добровольцев сформировано и отправлено для участия в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.В специальной военной операции в составе бригады "Кубань" и воинских частей участвуют свыше 2500 казаков Кубанского казачьего войска, добавляют в пресс-службе."Церемония отправки более 100 добровольцев, направляющихся для выполнения боевых задач в казачью бригаду "Кубань", состоялась в Ростовской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в регионе сформировали казачью бригаду "Кубань", в нее вошли три отряда Кубанского казачьего войска.Более двух недель казаки проходили тактическую и медицинскую подготовку, основы минно-взрывного дела, разведывательной деятельности, проводили тренировки по огневой подготовке и управлению военной техникой и беспилотными летательными аппаратами. Многие из них уже участвовали в боевых действиях, обладая всеми необходимыми навыками, отмечают в пресс-службе.Ранее сообщалось, что среди казачьих добровольческих отрядов на территории спецоперации участвуют "Кубань" - выполняет боевые задачи на территории ДНР на Краснолиманском направлении, а также "Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги" - на запорожском направлении, представительство кубанского казачества есть и в ростовском отряде "Дон".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
краснодарский край
донецкая народная республика
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краснодарский край, донецкая народная республика, россия, кубанское казачье войско, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Россия, Кубанское казачье войско, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:17 17.10.2022
 
Более ста добровольцев уехали на спецоперацию в составе казачьей бригады

Более ста добровольцев отправились в зону спецоперации в составе казачьей бригады "Кубань"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет призывника
Военный билет призывника - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный билет призывника. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Новое подразделение кубанского казачества в составе более 100 добровольцев сформировано и отправлено для участия в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В специальной военной операции в составе бригады "Кубань" и воинских частей участвуют свыше 2500 казаков Кубанского казачьего войска, добавляют в пресс-службе.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в Новосибирске
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Новосибирске
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Читинского района
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус у военного комиссариата Краснодара
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома № 14 на Зацепском Валу в Москве
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
"Церемония отправки более 100 добровольцев, направляющихся для выполнения боевых задач в казачью бригаду "Кубань", состоялась в Ростовской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в регионе сформировали казачью бригаду "Кубань", в нее вошли три отряда Кубанского казачьего войска.
Более двух недель казаки проходили тактическую и медицинскую подготовку, основы минно-взрывного дела, разведывательной деятельности, проводили тренировки по огневой подготовке и управлению военной техникой и беспилотными летательными аппаратами. Многие из них уже участвовали в боевых действиях, обладая всеми необходимыми навыками, отмечают в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что среди казачьих добровольческих отрядов на территории спецоперации участвуют "Кубань" - выполняет боевые задачи на территории ДНР на Краснолиманском направлении, а также "Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги" - на запорожском направлении, представительство кубанского казачества есть и в ростовском отряде "Дон".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайДонецкая Народная РеспубликаРоссияКубанское казачье войскоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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