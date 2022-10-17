https://ria.ru/20221017/dnr-1824597240.html

Пушилин рассказал о желании российских торговых сетей зайти в ДНР

Пушилин рассказал о желании российских торговых сетей зайти в ДНР - РИА Новости, 17.10.2022

Пушилин рассказал о желании российских торговых сетей зайти в ДНР

Ряд крупных российских торговых сетей хотят зайти в ДНР, но власти республики намерены в первую очередь оказать поддержку местным предпринимателям, заявил врио... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:57

2022-10-17T13:57

2022-10-17T13:57

специальная военная операция на украине

экономика

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ряд крупных российских торговых сетей хотят зайти в ДНР, но власти республики намерены в первую очередь оказать поддержку местным предпринимателям, заявил врио главы региона Денис Пушилин."Запрос от некоторых сетей есть, но пока для них "хочется и колется". Мы в первую очередь, безусловно, должны создать все условия для наших сетей, которые тоже прошли не самые легкие периоды", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в Telegram-канале.Он подчеркнул, что необходимо поддержать местных предпринимателей, а потребность в крупных всероссийских торговых сетях, как отметил Пушилин, пока неясна.

https://ria.ru/20220111/kolbasa-1767345278.html

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Кирилл Волков

экономика, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр