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Пушилин рассказал о желании российских торговых сетей зайти в ДНР - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин рассказал о желании российских торговых сетей зайти в ДНР
Пушилин рассказал о желании российских торговых сетей зайти в ДНР - РИА Новости, 17.10.2022
Пушилин рассказал о желании российских торговых сетей зайти в ДНР
Ряд крупных российских торговых сетей хотят зайти в ДНР, но власти республики намерены в первую очередь оказать поддержку местным предпринимателям, заявил врио... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:57
2022-10-17T13:57
специальная военная операция на украине
экономика
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ряд крупных российских торговых сетей хотят зайти в ДНР, но власти республики намерены в первую очередь оказать поддержку местным предпринимателям, заявил врио главы региона Денис Пушилин."Запрос от некоторых сетей есть, но пока для них "хочется и колется". Мы в первую очередь, безусловно, должны создать все условия для наших сетей, которые тоже прошли не самые легкие периоды", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в Telegram-канале.Он подчеркнул, что необходимо поддержать местных предпринимателей, а потребность в крупных всероссийских торговых сетях, как отметил Пушилин, пока неясна.
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экономика, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:57 17.10.2022
 
Пушилин рассказал о желании российских торговых сетей зайти в ДНР

Пушилин заявил, что многие крупные российские торговые сети хотят зайти в ДНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ряд крупных российских торговых сетей хотят зайти в ДНР, но власти республики намерены в первую очередь оказать поддержку местным предпринимателям, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
"Запрос от некоторых сетей есть, но пока для них "хочется и колется". Мы в первую очередь, безусловно, должны создать все условия для наших сетей, которые тоже прошли не самые легкие периоды", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что необходимо поддержать местных предпринимателей, а потребность в крупных всероссийских торговых сетях, как отметил Пушилин, пока неясна.
Сырокопченая колбаса - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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