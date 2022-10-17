https://ria.ru/20221017/dnr-1824584503.html
В ДНР заявили о большой группировке ВСУ на Угледарском направлении
В ДНР заявили о большой группировке ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 17.10.2022
В ДНР заявили о большой группировке ВСУ на Угледарском направлении
Вооруженные силы Украины стянули группировку сил и средств на угледарском направлении, рассчитывая произвести контрудар, заявил командир батальона имени 383-й... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:10
2022-10-17T13:10
2022-10-17T13:13
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Украины стянули группировку сил и средств на угледарском направлении, рассчитывая произвести контрудар, заявил командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии полковник Константин Кузьмин."На сегодняшний день на нашем (угледарском – ред.) направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача - это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия", - сказал он в эфире Первого канала.По его разведданным, такое скопление сил говорит о намерениях "произвести контрудар в двух направлениях"."Основная наша задача сейчас проводить разведку всеми средствами, которые имеем, чтобы знать каждый их шаг. Отрабатываем по штабам, скоплению техники, личному составу артиллерией. Также обрезаем им логистические пути", - добавил Кузьмин.
https://ria.ru/20221017/obstrel-1824570118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:10 17.10.2022 (обновлено: 13:13 17.10.2022)
В ДНР заявили о большой группировке ВСУ на Угледарском направлении
В ДНР заявили о большой украинской группировке сил и средств на Угледарском направлении
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.
Вооруженные силы Украины стянули группировку сил и средств на угледарском направлении, рассчитывая произвести контрудар, заявил
командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии полковник Константин Кузьмин.
"На сегодняшний день на нашем (угледарском – ред.) направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача - это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия", - сказал он в эфире Первого канала.
По его разведданным, такое скопление сил говорит о намерениях "произвести контрудар в двух направлениях".
"Основная наша задача сейчас проводить разведку всеми средствами, которые имеем, чтобы знать каждый их шаг. Отрабатываем по штабам, скоплению техники, личному составу артиллерией. Также обрезаем им логистические пути", - добавил Кузьмин.