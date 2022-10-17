https://ria.ru/20221017/dnr-1824584503.html

В ДНР заявили о большой группировке ВСУ на Угледарском направлении

В ДНР заявили о большой группировке ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 17.10.2022

В ДНР заявили о большой группировке ВСУ на Угледарском направлении

Вооруженные силы Украины стянули группировку сил и средств на угледарском направлении, рассчитывая произвести контрудар, заявил командир батальона имени 383-й... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:10

2022-10-17T13:10

2022-10-17T13:13

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Вооруженные силы Украины стянули группировку сил и средств на угледарском направлении, рассчитывая произвести контрудар, заявил командир батальона имени 383-й шахтерской дивизии полковник Константин Кузьмин."На сегодняшний день на нашем (угледарском – ред.) направлении противник стянул большую группировку сил и средств. Основная их задача - это возврат тех населенных пунктов, которые мы у них отбили. Если говорить о личном составе, то это порядка 30-40 тысяч личного состава и, естественно, артиллерия", - сказал он в эфире Первого канала.По его разведданным, такое скопление сил говорит о намерениях "произвести контрудар в двух направлениях"."Основная наша задача сейчас проводить разведку всеми средствами, которые имеем, чтобы знать каждый их шаг. Отрабатываем по штабам, скоплению техники, личному составу артиллерией. Также обрезаем им логистические пути", - добавил Кузьмин.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность