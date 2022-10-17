https://ria.ru/20221017/dnr-1824581864.html

Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России

Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России - РИА Новости, 17.10.2022

Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России

Первые после вхождения Донецкой народной республики в состав РФ пункты приема документов для оформления российских паспортов откроются в республике с 20... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:03

2022-10-17T13:03

2022-10-17T13:03

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

донецк

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первые после вхождения Донецкой народной республики в состав РФ пункты приема документов для оформления российских паспортов откроются в республике с 20 октября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."С 20 октября будут открыты первые пункты приема документов: два в Донецке, Енакиево, Харцызске и Мангуше. До конца 2022 года будут открыты приемные пункты в подразделениях миграционной службы республики", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале.Прием документов на получение гражданства или вида на жительство РФ на территории ДНР для иностранцев пока не предусмотрен, добавил он.

https://ria.ru/20221017/italiya-1824488961.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донецк