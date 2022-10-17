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Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России - РИА Новости, 17.10.2022
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Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России
Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России - РИА Новости, 17.10.2022
Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России
Первые после вхождения Донецкой народной республики в состав РФ пункты приема документов для оформления российских паспортов откроются в республике с 20... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:03
2022-10-17T13:03
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
донецк
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первые после вхождения Донецкой народной республики в состав РФ пункты приема документов для оформления российских паспортов откроются в республике с 20 октября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."С 20 октября будут открыты первые пункты приема документов: два в Донецке, Енакиево, Харцызске и Мангуше. До конца 2022 года будут открыты приемные пункты в подразделениях миграционной службы республики", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале.Прием документов на получение гражданства или вида на жительство РФ на территории ДНР для иностранцев пока не предусмотрен, добавил он.
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денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донецк
Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк
13:03 17.10.2022
 
Пушилин сообщил об открытии пунктов приема документов на паспорта России

Пушилин: пункты приема документов на паспорта России в ДНР откроются с 20 октября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первые после вхождения Донецкой народной республики в состав РФ пункты приема документов для оформления российских паспортов откроются в республике с 20 октября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"С 20 октября будут открыты первые пункты приема документов: два в Донецке, Енакиево, Харцызске и Мангуше. До конца 2022 года будут открыты приемные пункты в подразделениях миграционной службы республики", - сказал Пушилин в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале.
Прием документов на получение гражданства или вида на жительство РФ на территории ДНР для иностранцев пока не предусмотрен, добавил он.
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Денис ПушилинРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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